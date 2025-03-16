'Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler' izleyiciyle buluşacak

Dünyaca ünlü yazar Eric-Emmanuel Schmitt’in kaleme aldığı 'Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler', Ersin Umut Güler’in rejisiyle, bir çiftin geçmişi ve gelecekleri arasında soluksuz bir hesaplaşmayı anlatıyor.

Şehsuvar Aktaş’ın çevirmenliğini yaptığı oyunun dramaturjisini ise Sinan Akcan üstleniyor.

Estetik soyutlamalardan ve çağdaş sanat pratiklerinden ilham alan sahneleme; bilinçdışının kaygan zemini üzerinde evliliği bir ritüel, bir labirent ve eksik parçalarını arayan bir deneyime dönüştürüyor.

Gerçek ile temsil arasındaki sınırların kaybolduğu bu oyun, seyirciyi yalnızca bir tanık olmaya değil, bu arayışın bir parçası olmaya davet ediyor.

17 Mart Pazartesi günü saat 20.30’da İstanbul’daki Fişekhane’de prömiyeri yapılacak olan eserde, oyuncular Dolunay Soysert ve Bülent İnal evli bir çifti canlandırıyor. Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler, 21 Mart Cuma günü saat 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi'nde, 23 Mart Pazar günü saat 16.00’da Fişekhane’de, 26 Mart Çarşamba günü saat 20.30’da Zorlu PSM’de sahnelenecek.