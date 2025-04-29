Evliysen izin var, bekarsan yok!

2025’in Aile Yılı ilan edilmesine tepkiler sürerken, bu kez de Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tartışma yaratacak bir uygulamayı hayata geçirdi. Üniversite Rektörü Prof. Nedim Sözbir imzasıyla yayımlanan duyuruda, Aile Yılı nedeniyle üniversitenin evli personelinin aile bağlarını daha da güçlendirilmesi amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirterek ‘‘Evli personelimiz, 2025 yılı içerisinde tercih edecekleri herhangi bir günü ‘Aile Günü’ ilan ederek bir gün özel izin kullanabileceklerdir’’ ifadeleri yer aldı.

Kadın örgütleri, ‘‘Siyasal islamcı tek adam rejimi aile yılı politikası ile muhafazakâr aile modelini tüm topluma dayatmaya çalışıyor’’ dedi.

AYRIMCILIĞA YOL AÇAR

AKP, iktidara geldiği ilk günden itibaren kadını geri plana iten ve ‘aileyi’ önceleyen politikalar üretti. Son bir yılda bu politikaları hayata geçirmek için vites arttıran saray rejiminin adımları her geçen gün bir başka ivme kazandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun ‘‘Eğer çocuğunuz yoksa sadece karı koca oluyorsunuz, aile olamıyorsunuz’’ sözlerinin ardından bu kez Düzce Üniversitesi Rektörü tartışma yaratan bir duyuru yayımlaması tepkileri büyüttü.

SOL Feminist Hareket’ten Fatoş Erol, ‘‘Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’nün yapmış olduğu bu uygulama her şeyden önce çalışanlar için medeni duruma dayalı bir ayrımcılık içermektedir. Kamu kurumlarında aynı işi yapan personel arasında bu türden keyfi farklar yaratılması eşit işe eşit hak ilkesine de aykırıdır. Bu tarz uygulamaların doğrudan kamu eliyle uygulanması iş hayatındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğini de derinleştirmektedir. Siyasal islamcı tek adam rejimi aile yılı politikası ile muhafazakâr aile modelini tüm topluma dayatmaya çalışıyor. Kamu kurumları tüm vatandaşların eşit haklarını korumakla yükümlüdür’’ dedi.

ÇÖPÇATANLIĞI BIRAK

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ise şunları kaydetti: ‘‘Bu durum Anayasa ihlali değil mi? Vasatlaşan bir devlet yönetimine tanıklık ediyoruz. Devlet erkanı oturduğu yerde çöpçatanlık yapacağına kanunların onlara verdiği yetkiyle bilim alanında yapılması gereken işlerini yapsın. Son dönemde kadınları toplumun dışına iten, sadece üreme makinesi olarak gören bu zihniyet yurtlarda, sokaklarda istismarı, hane içindeki ensestleri görsün.’’