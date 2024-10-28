Evo Morales'e yönelik suikast gişirimi: Bolivya Devlet Başkanı Arce'den açıklama

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, kendisine "suikast girişiminde" bulunulduğunu, aracına silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Morales, katıldığı radyo programında uğradığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Chapare bölgesinde, aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradığını ve en az 14 kez aracına ateş edildiğini dile getiren Morales, şoförünün olayda yaralandığını belirtti.

Morales, kendisine "suikast girişiminde" bulunulduğunu ve olaydan yara almadan kurtulduğunu kaydetti.

LUİS ARCE'YE SUÇLAMA

Saldırıdan dolayı Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce'yi suçlayan Morales, "Arce, tarihin en kötü devlet başkanı olarak bilinecek. Eski bir devlet başkanını vurmak son çizgi" ifadesini kullandı.

Morales, Arce hükümetinin, "kendisini siyasi olarak yenemediği için fiziksel güce başvurduğunu" savundu.

ARCE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'e düzenlenen silahlı saldırıyı kınayarak, olayın soruşturulması için talimat verdi.

Sosyal medya platformu X'ten konuya ilişkin bir açıklama yapan Arce, Morales'e yönelik saldırıyı kınadığını ve sorumluların bulunması için kapsamlı bir soruşturma başlatılması talimatını verdiğini belirtti.

Arce, "Siyasette şiddet içeren her türlü uygulama kınanmalı ve olay aydınlatılmalıdır. Sorunlar ne ölümle ne de önyargılı spekülasyonla çözülür" ifadelerini kullandı.

MORALES İLE ARCE ARASINDA GERGİNLİK

Evo Morales, bir süredir Arce hükümetiyle gerginlik yaşıyordu.

İktidardaki Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) partisi içerisindeki ayrışmalar, 2022'nin sonuna doğru bazı bakanlar hakkındaki yolsuzluk iddiaları ve hükümet eleştirileriyle ortaya çıkmıştı.

Parti üyeleri ayrışarak 2025 seçimleri için Morales ve Arce'nin adaylığını desteklemişti.

Morales, lideri olduğu MAS içindeki bölünmelerle "mücadele etmek" için 2025 devlet başkanı seçimlerine aday olacağını duyurmuştu.