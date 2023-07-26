Evren Uyanık, Mısır Ampute Futbol Milli Takımı'nı çalıştıracak

Mısır Ampute Milli Futbol Takımı'nın başına, İzmir Büyükşehir Belediyespor Ampute Takımı Teknik Direktörü Evren Uyanık getirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, Evren Uyanık'ın 28 Ekim-5 Kasım tarihlerinde Mısır'da düzenlenecek Afrika Uluslar Ampute Futbol Kupası'na katılacak Mısır Milli Takımı'nda görev yapacağı belirtildi.

Uyanık'ın organizasyonun ardından İzmir Büyükşehir Belediyespor'daki görevini sürdüreceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Evren Uyanık, yurt dışından görev yapacak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını belirtti.

Türkiye'yi ve İzmir'i Mısır'da en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağını belirten Uyanık, "Takım CEO'su Khaled Abdel Hafeez'in teklifiyle bu göreve geldim. Mısır, geçtiğimiz Afrika Uluslar Kupası'nda yedinci olmuştu ancak şu anki hedefimiz ilk üç. Ülkemi ve İzmir'i bu yeni görevde en iyi şekilde temsil edeceğim" değerlendirmesinde bulundu.