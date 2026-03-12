Evrencan Gündüz'den yeni albümün ilk habercisi: "Acı Verir Zaman"

Blues, rock ve Anadolu müziğini modern yorumlarla buluşturan, Türkiye’deki özgün temsilcilerinden Evrencan Gündüz, mayıs ayında yayımlanacak 7 şarkılık yeni albümü “Biz Ayrılmayız”dan ilk şarkıyı müzikseverler ile paylaştı.

Ayrılığa karşı birlikte kalmayı, yan yana durmayı ve sevginin sabırla güçlenmesini merkezine alan albümün habercisi olan “Acı Verir Zaman”; aslında ayrılığın ihtimalini inkâr etmeyen ama ona teslim de olmayan bir hikâyenin ilk başlangıcı. Uzun zaman sonra, tek başına olmanın deneyimini saniye saniye anlatan bu parça, o anları en samimi melodiler ile dinleyicinin kalbine bırakıyor.

Evrencan Gündüz'ün kendi müzikal vizyonunu baştan sona bizzat şekillendirdiği albümün ilk teklisi 'Acı Verir Zaman'da Türkiye’nin usta müzisyenleri de ona eşlik ediyor.

Davulda Nedim Ruacan, basta Halil Çağlar Serin’in oluşturduğu sağlam ritim seksiyonuna; Fuat Can Başkır (Trombon) ve Ege Cengiz (Trompet) nefeslilerle can veriyor.

Emir Akbulut’un mix’i ve Ahmet Gökhan Coşkun’un master dokunuşlarıyla son formunu kazanan şarkı, akustik ve sıcak ruhuyla dikkat çekiyor.

Emrey Özcan imzalı kapak fotoğrafıyla görsel dünyasını tamamlayan ve 7 şarkılık “Biz Ayrılmayız” albümünün ilk adımı olan “Acı Verir Zaman”, oneRPM dağıtımıyla tüm dijital platformlarda yerini alıyor.