Evrensel gazetesi 29 yaşında

Türkiye’de emekçilerin ve ezilenlerin sesi olmak üzere yola çıkan Evrensel gazetesi, yayın hayatında 29 yılı geride bıraktı.

7 Haziran 1995’te “İşte Türkiye gerçeği” manşetiyle ve “Emek Evrenseldir” sloganıyla yola çıkan Evrensel, bugün 29’uncu yaşını kutluyor.

Evrensel son dönemde, iktidarın baskı ve yıldırma politikalarıyla birlikte, Basın İlan Kurumu’nun ilan kesme cezalarıyla da mücadele ediyor.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Özdal, bugünkü yazısında Evrensel’in yeni yaşıyla ilgili şu satırları kaleme aldı:

“Yeni yaşımızı, ilk adımlarını bugünlerde atmaya başlayacağımız dijital yeniliklerle karşılıyoruz. Üniversite öğrencileri için bir e-gazete aboneliği kampanyası başlatıyoruz. Öğrenciler günde yaklaşık 1.5 lira ile gazetemizin dijital baskısına abone olabilecekler. WhatsApp uygulaması üzerinde bir haber kanalı açıyoruz. Ağır çalışma yükü ve angaryalar altındaki emekçilerin sınırlı zamanlar ayırabildikleri bilgi edinmenin araçlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. E-gazete uygulamamız abonelerin daha kolay ulaşabileceği ve kullanabileceği şekilde yenilendi… Önümüzdeki günlerde internet sitemizin görünümü ve haberciliğiyle ilgili de önemli bir dönüşüme gireceğimizi şimdiden duyuruyoruz.”