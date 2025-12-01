Evrensel Gazetesi'ne saldıran İsa Can Biler hakkında tahliye kararı!

Evrensel Gazetesi İzmir bürosuna 13 Ağustos’ta düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili açılan davanın ikinci duruşması İzmir 42. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

10 el ateş eden İsa Can Biler tutuklu, onu büro önüne getiren Halil Yapıcı ise tutuksuz yargılandı. Mahkeme, İsa Can Biler'in tahliyesine karar verdi.

Evrensel Gazetesi'nden aktarılan bilgilere göre, düzenlenen saldırıya ilişkin hiçbir tutuklu sanık kalmadı. Bir sonraki duruşma 5 Mart'ta görülecek.

"EKSİKLER GİDERİLMİYOR"

Evrensel Gazetesi avukatı Avukat Barış İpek, “Dosyada gelen giden bir şey yok. Eksik husuları birinci celse bildirdil, ek iddia için suç duyurusunda bulunuldu. Savcılıktan dosya açılmış ama henüz onun akıbetini görmedik. Eksikliklerin henüz giderilmediğini görüyoruz. Eksikliklerin giderilmesini ve tutukluk hâlinin ve adli kontrolün devamını talep ediyoruz" dedi.

Yine gazete vekili Avukat Devrim Avcı, "Daha ortada kayıp bir silah var. O açıdan tutukluluk halinin devam etmesine kara verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

SAVCI BİLER'İN TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Müşteki avukatlarının beyanlarının ardından savcı mütalaasını açıkladı. Savcılık, 'delil karatma durumunun olmaması' nedeniyle Biler'in tahliyesini talep etti.

''GERÇEK FAİLLER BULUNSUN''

Evrensel Gazetesi temsilcisi Özer Akdemir ise "Bu saldırının arkasındakilerin açıklanmasını istiyoruz, İsa Can Biler tetikçidir. Bu aşamada tüm deliller toparlanmamiştır. Bizim şikayetimiz devam ediyor" dedi.

SANIKTAN 'SUÇ KAYDI' SAVUNMASI

İsa Can Biler ise, "Tetikçi olduğum söyleniyor ama benim daha önceki dosyalarıma bakılsın. Tetikçi olsam bu işi Halil Yapıcı'yla yapmazdım. Kendimi saklardım. Planlı projeli yapardım. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde savunma verdi.

Sanık avukatları da delillerin toplandığını öne sürerek, "Sanığın delil karartacak durumu olmadığını için mütalaaya katılıyoruz. Zararı dijital bankacılık üzerinden karşıladık. O yüzden suç ve ceza durumu göz önünde bulundurularak tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

MAHKEME TAHLİYE KARARI VERDİ

Beyanların ardından mahkeme kararı açıkladı. Kararda İsa Can Biler'in yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

Kararda, "Başlatılmış olan dosyanın akıbetinin sorularak iddianame düzenlendiği taktirde mahkeme birleştime talebi isteyerek, bu dosya için bekletici sayılması, sanık İsa Can Biler’in işlediği suçun alt ve üst sınırı gözetilerek, dosyanın ne zaman sonuçlanacağının belirsiz olması ve yattığı süre göz önünde bulundurularak, yurt dışı çıkış yasağı işe tahliyesine..." ifadeleri kullanılarak bir sonraki duruşma 5 Mart saat 11.00'e ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Tutuklu sanık İsa Can Biler’in 10 el ateş ederek Evrensel'in kapısına ve tabelasına zarar verdiği saldırının ardından, ilk duruşmada hakim, soruşturmanın genişletilmesine karar vermişti. Soruşturmanın genişletilmesi talebine göre, mahkeme İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusu sonrası yeni gelişmelerin duruşmada ortaya çıkması bekleniyor.

Evrensel avukatları, saldırı sonrası yürütülen soruşturmanın eksik ve yetersiz olduğunu belirterek, toplanmayan deliller, incelenmeyen MOBESE kayıtları ve dinlenmeyen tanıklar için Başsavcılığa dilekçe sunmuştu.

Dilekçede, dosyada yer alan tek saldırı görüntüsünün çevredeki bir esnafa ait olduğu, kolluk güçleri tarafından hiçbir MOBESE kaydının toplanmadığı vurgulanmıştı. Tutuklu sanık Biler’in ve olay yerine aracını getiren İbrahim Halil Yapıcı’nın Bayraklı–Konak güzergahında hareket ettiği, silah ve telefonu araçtan attığı ifade edilmesine rağmen bu güzergah üzerindeki MOBESE kayıtlarının incelenmediği belirtildi. Ayrıca Biler’in saldırı öncesi telefonunu kullandığı görüntülere rağmen HTS kayıtlarının olaydan yarım saat önce kesildiği kaydedildi.



Avukatlar, Biler’in ekonomik durumu ve saldırı anındaki davranışlarının eylemin “planlı” olduğunu gösterdiğine dikkat çekti. Dilekçede, şüphelinin silah ve telefonu nasıl edindiği, banka kayıtlarının ve ekonomik kaynakların incelenmediği, sarhoş olduğunu iddia etmesine rağmen yürürken sendelemediği ve tüm mermileri hedefe isabet ettirdiği ifade edildi. Ayrıca azmettirici olup olmadığına dair araştırma yapılmadığı vurgulandı.

SAVCILIKTAN TALEP EDİLEN ARAŞTIRMALAR

Şüphelilerin ve ailelerinin HTS kayıtlarının en az 4 ay, banka hesaplarının ise 6 ay geriye dönük incelenmesi

Olay günü ve öncesine ait tüm MOBESE kayıtlarının toplanması

Şüphelinin mesajlaştığı kişilerin ve en çok irtibatta olduğu isimlerin araştırılması

Biler’in cezaevi hesabına para yatıran kişiler ve ziyaretçilerin incelenmesi

Evrensel Gazetesi avukatları, bu eksikliklerin giderilmesi ve saldırının arkasında olabilecek diğer kişi veya kişilerin tespit edilmesi için duruşmada detaylı araştırma yapılmasını talep ediyor.