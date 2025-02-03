Evrensel gazetesi web sitesini yeniledi

2025 yılı ile birlikte yayın hayatında 30 yılı geride bırakacak olan Evrensel gazetesi, web sitesini yeniledi.

Gazeteden yapılan açıklamada "Video yayıncılığı ve dijital araçlara uygun başka biçimleri daha etkin kullanacağımız bir yola giriyoruz" denildi.

Öte yandan gazete yeni dönemde hafta içi 8 sayfa olarak bayilerde yer alacak.

30'uncu yılını geride bırakan gazete, okuyucularına yönelik mesajında "Evrensel, okuyucuların yalnızca bayiden aldığı bir gazete değil, yazıları, haberleri, videolarıyla bizzat yaptıkları bir gazete. Bu desteğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız olacak. Önümüze örülen duvarı birlikte yıkacağız" ifadelerine yer verildi.

Evrensel gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Özdal da "Yeni bir internet sitesiyle geliyoruz. Sitenin biçimi de, bu yeni biçimi gerektirecek şekilde haber-yazı kurgusu da tamamen değişiyor. Gazetenin yüzü de buna uygun olarak yenileniyor" ifadelerini kullandı.

Yarın, yeni bir internet sitesiyle geliyoruz. Sitenin biçimi de, bu yeni biçimi gerektirecek şekilde haber-yazı kurgusu da tamamen değişiyor. Gazetenin yüzü de buna uygun olarak yenileniyor. https://t.co/7DpX5sGRlh — hakkı özdal (@hakki_ozdal) February 1, 2025

"DİJİTAL OLANAKLARIN DAHA YAYGIN KULLANMASI GEREKİYOR"

Evrensel gazetesinde yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Gazetemiz bu yıl 30. yaşını dolduracak. Bu yalnızca, arkasında hiçbir devlet kıyağı, sermaye desteği, reklam pastası vs. olmayan bizim gibi bir gazete için değil, ülkemiz koşullarında herhangi bir gazete için de erişilmesi güç bir başarı. Bu 30 yıl boyunca, başta yoldaşımız Metin Göktepe’nin katledilmesi olmak üzere fiziki baskılar, sayısız cezalar, soruşturmalar, toplatma kararları, ilan ambargoları, dağıtım engelleri, bayi kısıtlamaları ile karşı karşıya olduk ama bu zorluklara rağmen yayınımız kesintisiz olarak sürdü, tüm emekçilerin sesi olmaya çalıştık. 30. yaşımız, alışageldiğimiz hukuki ve siyasi baskılar ile mali zorluklar ve baskı-dağıtım engellerinin yanı sıra gerek dünya gerekse ülkemiz ölçeğindeki mücadeleler açısından, önümüzdeki dönemi de belirleyici etkide bir hesaplaşma sürecine denk geliyor. Çeyrek asra yaklaşan AKP iktidarının, emekçi sınıfların çeşitli katmanlarıyla ilişkisi zayıflıyor, sermayenin çıkarlarıyla halkın çıkarları arasındaki keskin karşıtlığın demagojiyle örtbas edilmesi eskiye oranla daha zorlaşıyor. 2023 haziranından beri uygulanmakta olan 'kemer sıkma' programı, ücretli emeğin tüm kesimleri ile başta küçük köylülük olmak üzere üretici güçlerin yaşam koşullarını dayanılmaz şekilde ağırlaştırıyor. Aynı anda, zaten sınırlı olan demokratik kurum ve işleyişler tümden imha ediliyor, sermaye diktatörlüğü bir sermaye terörü eşliğinde topluma dayatılıyor. Gazetemizin bu koşullarda sürdürdüğü yayınının, ülkemizin emekçileri ve tüm toplum açısından taşıdığı imkanların farkındayız. Büyük bir potansiyel içeren bu yeni mücadele dönemi, gazetemizin dijital olanakları da daha yaygın, etkili ve çeşitlendirilmiş olarak kullanmasını gerektiriyor. Bu koşullarda gazetemiz, bu ihtiyaç ve zorlukları gözeten yeni bir yayın dönemine giriyor. Bir yandan basılı gazetemizin yayını sürecek; diğer yandan da internet yayıncılığımız gerek biçim gerek içerik açısından önemli bir değişime girecek. İnternet sitemiz baştan aşağıya yenileniyor. Video yayıncılığı ve dijital araçlara uygun başka biçimleri daha etkin kullanacağımız bir yola giriyoruz.

BASILI GAZETE HAFTA İÇİ 8 SAYFA YAYIMLANACAK