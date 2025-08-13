Evrensel'in İzmir Temsilciliği'ne silahlı saldırı!

Evrensel gazetesinin İzmir Temsilciliği, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Sabah saatlerinde fark edilen saldırıda binanın tabelasında 7 kurşun deliği bulundu.

Olayın, Konak'ın Alsancak semtinde bulunan temsilcilik binasının boş olduğu bir saatte gerçekleştiği öğrenildi.

Saldırının fark edilmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, binada ve çevrede inceleme yaptı.

Kurşunların binanın dış cephesine ve özellikle gazete tabelasına isabet ettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, saldırgan veya saldırganların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

"BASKILAR BİZİ SUSTURAMAYACAK"

Evrensel gazetesi İzmir Temsilciliği yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saldırının ardından polis olay yerine gelmiş, kurşunları toplamış ancak gazetemizin İzmir Temsilciliği’ne haber vermemiştir. Bu saldırı, sadece Evrensel’e değil, halkın haber alma hakkına, basın özgürlüğüne ve gerçeğin peşinde koşan tüm gazetecilere yönelmiş açık bir gözdağıdır. Evrensel’in tarihi; muhabirimiz Metin Göktepe’nin gözaltında katledilmesinden, defalarca maruz kaldığımız soruşturma ve gözaltılardan, Basın İlan Kurumu’nun ilan gasbından, baskılardan ve tehditlerden örneklerle doludur. Ancak bilinmelidir ki, hiçbir kurşun, hiçbir tehdit, hiçbir baskı bizi susturamayacaktır. Gerçeği karartmaya çalışanlar bilmelidir ki: Evrensel, dün olduğu gibi bugün de yarın da gerçeğin izini sürmeye, işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin sesini duyurmaya, hakikati haykırmaya devam edecek; kalemini daha da keskin tutacaktır."