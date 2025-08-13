Evrensel'in İzmir Temsilciliği'ne silahlı saldırı: Meslek örgütlerinden tepki

HABER MERKEZİ

Basın meslek örgütleri, Evrensel’in İzmir Temcsilciliği'ne düzenlenen saldırıyı kınayarak halkın haber alma hakkına ve muhalif medyaya tahammül edilemediğine dikkat çekti.

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Evrensel gazetesinin İzmir Temsilciliğine gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen saldırı hakkında açıklama yaptı.

TGC Yönetim Kurulu imzaısyla yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazetecileri ve gazeteleri korumak devletin bir başka deyimle iktidarın sorumluluğudur. Basına yönelik saldırılar direkt halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik saldırılardır. Toplumsal barışı bozmayı hedeflemektedir. Son olarak Evrensel Gazetesi’nin İzmir’deki temsilciliğine 13 Ağustos 2025 Çarşamba saat 01.30’da silahlı bir saldırı düzenlenmiştir. Gazetenin tabelasına yedi kurşun isabet etmiştir. Evrensel Gazetesi çalışanlarına ‘geçmiş olsun’ diyoruz. Gazetecilere ve medya kuruluşlarına yönelik saldırıyı yapanlara karşı bugüne kadar sürdürülen 'cezasızlık' tavrının bu son olayda artık uygulanmayacağını umuyoruz. Evrensel Gazetesi’ne yapılan saldırıyı kınıyor, sorumlularının en kısa sürede bulunmasını istiyoruz."

DFG: Evrensel gazetesine yapılan bu saldırıyı kınıyoruz ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırının arkasındaki karanlık güçler açığa çıkarılmalıdır.

"MERMİLER GAZETECİLERE GÖZDAĞI VERMEK İÇİN SIKILMIŞTIR"

TGS: Evrensel Gazetesi'ne yapılan silahlı saldırıyı kınıyor; meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verdi ve şöyle devam etti: “Biliyoruz ki bu saldırı ne münferittir ne de tesadüf. Sıkılan mermiler basın ve ifade özgürlüğünü hedef alarak; gazetecilere gözdağı vermek için sıkılmıştır. Saldırının aydınlatılması için etkin bir soruşturma sürdürülmeli, tüm sorumlular açığa çıkarılmalıdır. Basın ve ifade özgürlüğüne sahip çıkmaya, dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz. Birlikte güçlüyüz.

"ELEŞTİREL MEDYAYA YÖNELİK TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜN GELDİĞİ AŞAMA"

RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu: Yakalandığı açıklanan şahsın ciddi şekilde sorgulanmasını, bu kabul dilemez saldırının herhangi bir çevrenin desteğiyle veya hangi niyetle düzenlendiğinin net şekilde açığa çıkarılmasını, sorumluların cezalandırılmasını talep ediyoruz. Yetkilileri de, eleştirel medyaya yönelik tahammülsüzlüğünün geldiği aşama konusunda gözlerini açmaya çağırıyoruz.