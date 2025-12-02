Evrensel kadın gerçekliğine doğru

İrem İLYAS

İBB Şehir Tiyatroları ‘Ben Medea Değilim’ oyununu Ataşehir seyircisiyle buluşturuyor. Allison Gregory’nin yazdığı, Yeşim Gökçe’nin çevirdiği, Hülya Karakaş’ın yönettiği oyun bugün saat 15.00 ve 20.00’de İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi’nde.

Oyun, izleyiciyi tek bir kadının dramından alıp, evrensel kadın gerçekliğine doğru sarsıcı bir yolculuğa çıkarıyor. Oyunda yakın geçmişte ‘katil’ sıfatı yakıştırılan bir Kadın’ın, tiyatro sahnesinde gösteriyi ve seyirciyi manipüle ederek kendi hikâyesine ve aslında her kadının kendi gerçeğine yönlendirdiğini görüyoruz. Oyunda Şirin Asutay, Berrin Koper, Kamer Karabektaş, Ozan Akif Serman rol alıyor.