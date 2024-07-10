Evrensel yazarı Çaralan’ın davası düştü

Haber Merkezi

Evrensel gazetesi yazarı İhsan Çaralan’ın, KHK ile kapatılan Özgür Gündem’in dayanışma kampanyasına katılması üzerine yargılandığı davanın zamanaşımı nedeniyle düşürülmesine karar verildi.

Çaralan’ın, “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına katıldığı için “örgüt propagandası”, “suç işlemeye alenen tahrik” ve “suçu ve suçluyu övmek” suçlamalarıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Çaralan hakkında önceki yargılamada verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının 5 yıllık denetim süresinin dolması nedeniyle davanın düşürülmesini talep etti. Mahkeme, davanın düşürülmesine karar verdi.