Evrensel’den BirGün’e dayanışma ziyareti

Muhabirimiz İsmail Arı’nın tutuklanmasının ardından BirGün’e dayanışma ziyaretleri sürüyor.

Gazetemizin İstanbul’daki merkez binası ve Ankara bürosuna dayanışma ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

Bugün Evrensel Gazetesi, gazetemiz BirGün’e dayanışma ziyaretinde bulundu.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Özdal ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Zeliş Irmak, ziyaret sırasında BirGün’e anlamlı bir hediye de verdi.

Evrensel heyeti, Evrensel’in 8 Ocak 1996’da haber takibi sırasında polis şiddetiyle öldüren muhabiri Metin Göktepe’nin portresinin yer aldığı tabloyu BirGün’e hediye etti. Tablo, Evrensel okuru Necip Baysal’ın imzasını taşıyor.

Ziyaret sırasında, gazeteciler arasındaki dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.