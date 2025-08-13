Evrensel’e saldırı sonrası İzmir’de eylem: “Evrensel susmadı, susmayacak”

Evrensel Gazetesi İzmir Temsilciliği'ne dün gece yapılan silahlı saldırının ardından, İzmir'de Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde protesto eylemi yapıldı. Eyleme, meslek örgütleri, siyasi parti temsilcileri, sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve Evrensel okurları katıldı.

Basın açıklamasını okuyan Evrensel Gazetesi İzmir Temsilcisi Özer Akdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece Gazetemiz Evrensel’in İzmir Bürosu silahlı saldırıya uğradı. Saat 1.26’da gazete binamızın önüne gelen 25-30 yaşlarında bir kişi binamızın kapısını ve tabelasına kurşun sıktı. Binamızın kapısında, duvarlarında, penceresinde tespit edilen 10 kurşun deliği bulunmaktadır. Saldırının ardından polis olay yerine gelmiş, dışarıdaki kurşunları toplamış ancak gazetemizin İzmir Temsilciliğine haber verilmemiştir. Sabah büroya gelen Temsilcimiz olaydan haberdar olmuştur. Saldırgan İsa Can Biler’i binaya getiren aracın plakası kamera kayıtlarından tespit edilmiş, sürücü İbrahim Halil Yapıcı gözaltına alınmış, saldırgan ise henüz yakalanmamıştır."

Evrensel gazetesinin yayın hayatına başladığı 1995 yılından bu yana gerçeğin peşinde koşan, işçi ve emekçilerden yana haber yapan bir gazete olduğunu vurgulayan Akdemir, "İktidarın tüm anti demokratik ve faşizan uygulamalarına karşı tüm ezilenlerin sesi olmuş, bu yayın çizgisi ve habercilik anlayışı nedeniyle de geçmişte kapatma, yayın durdurma cezalarına maruz bırakılmış, muhabirimiz Metin Göktepe görevi başında kolluk güçleri tarafından dövülerek öldürülmüştür. Ülkede baskı, şiddet ve zor aygıtlarının iktidar eliyle tüm itiraz eden seslere yöneltildiği, işçi ve emekçilerin açlığa yoksulluğa mahkum edildiği bir süreçte, bugün gazetemize yapılan bu saldırı aslında haberlerini yaptığımız, sorunlarını, taleplerini gündeme taşıdığımız işçilere, kamu emekçilerine, emeklilere, üretici köylülere, kadınlara, gençlere yapılmıştır" diye konuştu.

"TÜM GAZETECİLERE YÖNELMİŞ AÇIK BİR GÖZDAĞIDIR"

"Bu saldırı aynı zamanda; emekten, demokrasiden, adaletten, doğadan yana eşit ve özgür bir yaşam isteyen tüm kesimlerin sesini kısmaya yönelik saldırıların bir parçasıdır" diye belirten Akdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yine bu saldırı, sadece Evrensel’e değil, halkın haber alma hakkına, basın özgürlüğüne ve gerçeğin peşinde koşan tüm gazetecilere yönelmiş açık bir gözdağıdır. Evrensel’in 30 yıllık tarihi; gerçeklerin peşini bırakmadan, işçinin, emekçinin, gençlerin, kadınların, doğanın sesi olmayı sürdürme iradesidir. Baskılar, tehditler, saldırılar, ilan cezaları, yasaklamalar bu sesi bugüne kadar kısamamış, bugün de kısamayacaktır."

Akdemir açıklamasını şöyle sonlandırdı: "Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin ne için, kimin için yaptığı açığa çıkana ve gereken cezaları alıncaya kadar peşini bırakmayacağız. Gerçeği karartmaya çalışanlar bilmelidir ki: Evrensel, dün olduğu gibi bugün de yarın da gerçeğin izini sürmeye, işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin sesini duyurmaya, hakikati haykırmaya devam edecek; kalemini daha da keskin tutacaktır. Buradan bugün köleliğe karşı insanca bir yaşam için ücret mücadelesi veren, ekonomik sendikal hakları için direnen işçi ve emekçilere, maden ve enerji tekellerine karşı tarlalarını, meralarını, ormanlarını korumaya çalışan köylülere, özgürce bir yaşam için direnen kadınlara, gençlere de çağrımızdır. Evrensel susmadı, susmayacak. Birleşe birleşe kazanacağız."