Evrensel’e saldırıda tahliye talebine ret

Haber Merkezi

Evrensel Gazetesi’nin İzmir bürosuna silahla saldıran sanık İsa Can Biler’in tahliye talebi, “kaçma şüphesi ve deliller toplanmadığı” gerekçesiyle reddedildi. Biler’i olay yerine getiren İbrahim Halil Yapıcı serbest bırakıldı.

Evrensel’in haberine göre savcı, sanık Biler’in başvurusunun reddini talep etti. Başvuruyu değerlendiren mahkeme verdiği kararda, “Şüpheliye yükletilen suçun niteliği, kanıtların henüz toplanmamış olması, kaçma şüphesinin varlığı ve adli kontrolün yetersiz kalmasına göre tutuklama nedenlerinde bir değişiklik olmaması” gerekçeleriyle tahliye talebini reddederek Biler’in tutukluluğunun devamına karar verdi.

Biler’in kaçma ve kanıtları karartma şüphesi olmasına rağmen onu olay yerine getiren şüpheli İbrahim Halil Yapıcı ise serbest bırakıldı. Saldırının ardından yakalanarak gözaltına alınan Yapıcı bir gün bile gözaltında tutulmadan adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.