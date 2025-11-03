Evrensel’e saldırıda tutukluluk devam: Gerçek failler ortaya çıksın

Evrensel İzmir Temsilciliği’ne 13 Ağustos gecesi saat 01.30 sularında düzenlenen silahlı saldırının ilk duruşması bugün İzmir Adliyesi 42. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Evrensel’in İzmir Bürosu’nun tabelasına ve kapısına 10 el ateş eden tetikçi İsa Can Biler’in tutukluluğunun devamına karar verilirken, Biler’i olay yerine kendi aracıyla getiren İbrahim Halil Yapıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi, imza yükümlülüğü ise kaldırıldı.

Mahkeme ara kararında, “Sanık İsa Can Biler’in beyanları ve deliller değerlendirildiğinde, sanığın üzerine atılı silahlı tehdit ve ruhsatsız silah taşıma suçuna ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu” gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına hükmetti. Evrensel Gazetesi’nin davaya katılma talebi kabul edildi. Dosya, olayın olası azmettiricilerinin araştırılması amacıyla yeniden savcılığa gönderildi. Bir sonraki duruşma 1 Aralık saat 10.30’a ertelendi.

Duruşma öncesinde yapılan açıklamada konuşan Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Özdal, şunları söyledi: “Süreci kestirip atmak istemiyoruz. İddianame yetersiz. Bize düzenlenen saldırının arkasındaki güçlerin kim olduğunun açığa çıkarılması için yeterli çalışma yapılmamıştır. Saldırıyı gerçekleştiren tetikçinin iletişim ve para hareketleri incelenmemiştir. Amacımız arkasındaki azmettiricinin bulunması ve yargılanması. Bu saldırı sadece Evrensel’e değil; özgür basına, işçilere, emekçilere, öğrencilere, kadınlara yöneliktir. Dostlarımız, meslektaşlarımız ve sesi olduğumuz kesimlerle failleri ortaya çıkaracağız.”

"SALDIRI SADECE EVRENSEL’E DEĞİL"

TGS İzmir Şube Başkanı Nil Kahramanoğlu de, “Bu ülkede gazeteciler tutuklanıyor, öldürülüyor, kanallara kayyum atanıyor. Böyle bir süreçte her türlü mücadeleyi veren gazeteler ve gazeteciler var. Evrensel onlardan biri ve 30 yıldır her türlü tehdide, baskıya rağmen geri adım atmadı. Bu saldırı sadece Evrensel’e değil, tüm basına yapılmış bir saldırı. Failler ceza alsın, bu saldırı cezasız kalmasın ki bundan sonra benzer olayların yolu açılmasın” dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, bağımsızlıktan vazgeçilmemesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Bu saldırı sadece Evrensel’e yapılan bir saldırı değildir. Bu saldırı, ‘eğer doğruları yazmaya devam ederseniz bu kurşunlar gelir’ demektir. Bu davayı sıradan bir dava haline getirmek isteyenlere karşı duracağız. Sonuna kadar doğrunun yanında duracağız, tüm basın emekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz.”

KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Başak Edge Gürkan, “Her alanda sesini yükseltmeye çalışan Evrensel’e yapılan saldırıyı kınıyoruz, kabul etmiyoruz. Dava süreciyle ilgili aldığımız bilgiler, olayın basit bir adli vaka olarak değerlendirildiğini gösteriyor. Bu olayın arkasındaki tüm güçlerin aydınlatılmasını istiyoruz. Bu saldırı muhalif basına ve halkın haber alma özgürlüğüne yapılmış bir saldırıdır” diye konuştu.

"ÇABAMIZ DEVAM EDECEK"

Duruşma sonrası açıklama yapan Avukat Devrim Avcı, şunları ifade etti: “Duruşma bir ay sonraya ertelendi. Mahkeme heyeti, sanık savunmalarını inandırıcı bulmadı. Dosyanın yeniden soruşturulması için savcılığa gönderilmesi kararı verildi, yeni bir soruşturma başlayacak. Ceza yargılamasının ana amacı maddi gerçeği ortaya koymaktır. Bu saldırının Evrensel Gazetesi’nin yayın çizgisine yönelik olduğunu biliyoruz. Araştırılmayan HTS ve banka kayıtlarının incelenmesini umuyoruz. Saldırının arkasındaki gerçek sorumluların ortaya çıkması için çabamız devam edecek.”