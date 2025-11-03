Evrensel’e silahlı saldırı davası: Hakimden 'azmettiriciler' için ek soruşturma kararı

Evrensel'in İzmir Temsilciliğine 13 Ağustos gece 01.30 sıralarında düzenlenen silahlı saldırının ilk duruşması bugün İzmir Adliyesi 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Evrensel'in İzmir bürosunun tabelasıne ve kapısına 10 el ateş eden tetikçi İsa Can Biler'in tutukluluğunun devamına karar verilirken, Biler'i olay yerine kendi aracı ile getiren İbrahim Halil Yapıcı ile ilgili adli kontrol talebi kapsamında imza verme yükümlülüğü kaldırıldı, yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Ara kararı açıklayan mahekeme, "Sanık isa can biler’in beyanları ve deliller değerlendirildiğinde sanığın üzerine atılı silahlı tehdit ve ruhsatsız silah taşıdığına dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin bulunması ve alt üst sınır gözetilerek tutukluluk devamına. Sanık İbrahim halil yapıcı karar: yurtdışı devam, imza yükümlülüğü adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına" ifadelerine yer verdi.

Evrensel'in ise davaya katılma talebi kabul edildi.

Olayın azmettiricilerinin ortaya çıkarılması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar verildi.

İkinci duruşma 1 Aralık saat 10.30'a ertelendi.