Evrim Ağacı'na yönelik siber saldırı girişimleri yaşandı
Evrim Ağacı, evrimagaci.org web sitesine siber saldırı girişimlerinin olduğunu duyurdu.
Evrim Ağacı platformunun internet sitesi olan evrimagaci.org’a yoğun bir saldırı siber saldırı gerçekleşti.
Evrim Ağacı’ndan saldırılara ilişkin "evrimagaci.org'da sıradan bir gün... Saniyede 120.000 istekle sitemizi çöktürme çabası... ifadesi kullanıldı.
Platformdan yapılan açıklamada “Bak ne diyor kural açıklaması: "İstekler, bilindik kötü kaynaklardan geliyor." İşte osunuz siz, "bilindik kötü kaynak"sınız. Söylenecek tek şey var: "Korkmayın la biziz, halk" denildi.
https://t.co/yErCQSYosl'da sıradan bir gün... Saniyede 120.000 istekle sitemizi çöktürme çabası...— Evrim Ağacı (@evrimagaci) March 26, 2025
Bak ne diyor kural açıklaması: "İstekler, bilindik kötü kaynaklardan geliyor."
İşte osunuz siz, "bilindik kötü kaynak"sınız.
Söylenecek tek şey var:
"Korkmayın la biziz, halk." pic.twitter.com/veZ2R9Z2GT
BOTKOT’A DESTEK VERMİŞTİ
CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in duyurduğu boykot listesinin ardından Evrim Ağacı da açıklama yaparak, D&R ve Idefix ile çalışmayacaklarını, CNN Türk gibi televizyonlardan gelen talepleri ise reddedeceklerini bildirmişti.