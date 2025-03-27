Evrim Ağacı'na yönelik siber saldırı girişimleri yaşandı

Evrim Ağacı platformunun internet sitesi olan evrimagaci.org’a yoğun bir saldırı siber saldırı gerçekleşti.

Evrim Ağacı’ndan saldırılara ilişkin "evrimagaci.org'da sıradan bir gün... Saniyede 120.000 istekle sitemizi çöktürme çabası... ifadesi kullanıldı.

Platformdan yapılan açıklamada “Bak ne diyor kural açıklaması: "İstekler, bilindik kötü kaynaklardan geliyor." İşte osunuz siz, "bilindik kötü kaynak"sınız. Söylenecek tek şey var: "Korkmayın la biziz, halk" denildi.

https://t.co/yErCQSYosl'da sıradan bir gün... Saniyede 120.000 istekle sitemizi çöktürme çabası...



Bak ne diyor kural açıklaması: "İstekler, bilindik kötü kaynaklardan geliyor."



İşte osunuz siz, "bilindik kötü kaynak"sınız.



Söylenecek tek şey var:



"Korkmayın la biziz, halk." pic.twitter.com/veZ2R9Z2GT — Evrim Ağacı (@evrimagaci) March 26, 2025

BOTKOT’A DESTEK VERMİŞTİ

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in duyurduğu boykot listesinin ardından Evrim Ağacı da açıklama yaparak, D&R ve Idefix ile çalışmayacaklarını, CNN Türk gibi televizyonlardan gelen talepleri ise reddedeceklerini bildirmişti.