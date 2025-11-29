Evrim Akın, hakkındaki iddialara gözyaşları içerisinde yanıt verdi

Oyuncu Evrim Akın, 'Bez Bebek' dizisindeki rol arkadaşı Asena Keskinci'nin "mobbing ve şiddet" iddialarına düzenlediği basın toplantısıyla yanıt verdi. Açıklamaları sırasında gözyaşlarını tutamayan Akın, "Algı operasyonu sinirimizi bozdu. Oturduğum koltuktan kalkamıyorum. Ağlamaktan bitap oldum. İyilikten başka ne yaptım?" dedi.

Hakkında bir itibar suikastı düzenlendiğini savunan Akın, "Bugün yaşadığım acıyı tarif etmem mümkün değil. Bu bir itibar suikastı. Görüyorum ki ardı arkası kesilmiyor. Benim ve ekibimin kariyeriyle oynanıyor. Konuşmuyorum. Çünkü 10 gündür hazmetmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"Eğer Asena'ya kötülük yapmak istesem, menajerimden destek olmasını neden isteyeyim. Madem bu kadar kötüyüm, neden benimle programlara çıktı?" diye soran Akın, hakkındaki iddiaların asılsız oluğunu söyledi.

"KİME NE YAPTIM, İYİLİKTEN BAŞKA"

Akın'ın açıklamaları şöyle:

"Beni bilen bilir; kadın çocuk ve hayvan hakları konusunda ne kadar hassas olduğumu... Bugün yaşadığım acıyı tarif etmem mümkün değil. Bu bir itibar suikastı. Görüyorum ki ardı arkası kesilmiyor. Benim ve ekibimin kariyeriyle oynanıyor. Konuşmuyorum. Çünkü 10 gündür hazmetmeye çalışıyorum. Ben nerede, kime ne yaptım, iyilikten başka... Ben kimsenin eşinden telefon falan istemedim. Bunların ispatları zaten sosyal medya yazışmalarında var. Kimsenin yüzüne duman üflemedim. Hele bunu bir çocuğu hiç yapmam, bir başkasına da yaptırmam. Onların zaten kendi özel odaları vardı anneleriyle oturduğu. Sette sigara içmek de yasaktır. Eğer Asena'ya kötülük yapmak istesem, menajerimden destek olmasını neden isteyeyim. Madem bu kadar kötüyüm, neden benimle programlara çıktı? Bana sosyal medyadan 'Seni seviyorum' ile başlayan 'Bu kıyafetleri giyiyorum Evrim abla nasıl' diye mesajlar attı. Neden annesiyle doğum günlerimi kutladılar?"

Asena Keskinci'nin babası Güray Keskinci ile ilişkisi hakkında da konuşan Evrim Akın; "2008'de boşanmış. 2011'de kendisi bana X üzerinden mesaj atmış. İlk defa numarasını 2012'de veriyor. 2020 - 2021 yıllarında kendisi duygularını anlatan bir mesaj yazdı. Ben şoka girdim. 6 ay sonra buluştuk, anlattı duygularını ve 3 yıldır birlikteyiz. Aradan kaç yıl geçmiş... Kimsenin yuvasını yıkmadım. O dönemlerde benim de bir ilişkim vardı" diye konuştu.

ASENA KESKİNCİ'DEN YANIT

Evrim Akın'ın yaptığı açıklamalar sonrasında, Asena Keskinci'nin avukatı Feyza Altun da bir açıklama yaptı.

"Duygusal ve fiziksel şiddete uğrayan herkesin çok iyi bileceği gibi, bu travmaların sindirilmesi; zaman zaman kabul edilebilmesi ve dile getirebilmesi yıllar almaktadır" denilen açıklamada, konunun hukuki olarak takip edileceği vurgulandı.

Açıklamada, "Duygusal ve fiziksel şiddete uğrayan herkesin çok iyi bileceği gibi, bu travmaların sindirilmesi; zaman zaman kabul edilebilmesi ve dile getirebilmesi yıllar almaktadır. Ve tek bir tetikleyici olay her şeyi haykırmanıza neden olur. Müvekkilim de bu etkenlerle, çocukluğunda Evrim Akın tarafından maruz kaldığı hareketleri kamuoyu ile paylaşmaya karar verdiğinde bunu samimi duygularla yapmıştır ve gerçeklerden başka bir şey anlatmamıştır. Zira bu olay, gelecek vadeden genç bir oyuncu olan müvekkilimin kariyerini dahi zedeleyebilecekken, ruhunda onarılamaz yaralar açtığı, yaşadığı bu acı ile gerçekleri konuşma kararı aldığı tüm açıklığıyla ortadadır. Ez cümle, henüz müvekkilim aleyhine açılmış bir dava olmadığı gibi, tek bir gözyaşı bile süzülmeden yapılan açıklamalardan ziyade hukuk önünde gerçeklerin açığa çıkması konusundaki kararlılığımızı kamuoyuna arz ederiz" ifadelerine yer verdi.