Evrim Alasya'dan Doğukan Güngör'e veda mesajı
Oyuncu Evrim Alasya, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra test sonucu pozitif çıkan ve dizinin kadrosundan çıkarılan Doğukan Güngör’ün sosyal medya paylaşımına yorum yaparak eski ekip arkadaşına veda etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım karakterini canlandıran oyuncu Evrim Alasya, dizi kadrosundan çıkarılan oyuncu Doğukan Güngör için bir veda mesajı paylaştı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Doğukan Güngör'ün sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajına yorumda bulunan oyuncu, eski ekip arkadaşına şu ifadelerle veda etti: