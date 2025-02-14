Evrim Karakoz kimdir? CHP Milletvekili Evrim Karakoz’un kariyeri ve siyasi hayatı
Evrim Karakoz kimdir sorusu CHP Milletvekili Evrim Karakoz’un kariyeri ve siyasi hayatı hakkında bilgi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte, CHP 28. Dönem Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Evrim Karakoz’un kariyeri ve siyasi hayatı!
Evrim Karakoz kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Evrim Karakoz’un kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Evrim Karakoz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Evrim Karakoz’un kariyeri ve siyasi hayatı!
EVRİM KARAKOZ KİMDİR?
Evrim Karakoz, 1978 yılında Aydın’ın Germencik ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğretimini Sandıklı’da, lise öğrenimini ise Gönen’de tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, 2005 yılında Aydın’da avukatlık mesleğine başladı. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.
EVRİM KARAKOZ’UN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI
Evrim Karakoz’un kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde:
- 2012-2013: CHP Aydın Merkez İlçe Yönetimi, Örgütten Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.
- 2014-2019: Efeler Belediye Meclis Üyeliği yaptı.
- 2014-2023: Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği görevini üstlendi.
- 2019-2023: Kuşadası Belediye Meclis Üyeliği yaptı.
- 2023: CHP’den Aydın 4. sıra milletvekili adayı olarak girdiği seçimde 28. Dönem Aydın Milletvekili seçildi.
- 2023-günümüz: TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi olarak görev yapmaktadır.