Evrim Karakoz kimdir? CHP Milletvekili Evrim Karakoz’un kariyeri ve siyasi hayatı

Evrim Karakoz kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Evrim Karakoz’un kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Evrim Karakoz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Evrim Karakoz’un kariyeri ve siyasi hayatı!

EVRİM KARAKOZ KİMDİR?

Evrim Karakoz, 1978 yılında Aydın’ın Germencik ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğretimini Sandıklı’da, lise öğrenimini ise Gönen’de tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, 2005 yılında Aydın’da avukatlık mesleğine başladı. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

EVRİM KARAKOZ’UN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

Evrim Karakoz’un kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde: