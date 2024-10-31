Evsiz bir kış daha

Ebru ÇELİK

Antep’te 6 Şubat depreminden etkilenen konutlar yıkılıp yeniden inşa edilirken, bazı bölgelerde ise TOKİ hala konut yapımına başlamadı.

Kışın yaklaşmasıyla tedirgin olan yurttaşlar tepkili. 19 aydır konteynerde yaşadıklarını kaydeden yurttaşlar “Bazı binaların çivisi dahi çakılmadı. Biz sadece evimizi istiyoruz” diyerek yetkililere seslendi. Antep İslahiye Koçcağız köyü muhtarı Fevzi Gök, köyde 30’a yakın hak sahibinin bulunduğunu ancak konutların yaklaşık 18 tanesinin yapımına başladığını belirtti. Gök, şunları söyledi: “Biz iki kişi kalıyoruz yine diğer ailelerden şanslıyız. Diğer ailelerin içerisinde 5-6 kişi olan var. Okula giden çocuklu aileler var. Önümüz kış ve bulunduğumuz il kışı ağır geçiriyor. Yapım aşamasında olan konutlar dağıtılmaya başlandı ancak ikinci bir evi olan, Antep’te dahi yaşamayan hak sahiplerinden bazılarına çıktı konutlar. Konteynerde yaşayanların talebi; kendilerine öncelik verilmesi.”

ŞEHİR İNŞA EDİLİRDİ

19 aydır evlerinin tamamlanıp geri verilmesi için mücadele eden depremzedelerden Y.Ç. ise şunları aktardı: “Koçcağız’da 50 hane vardı. Depremden sonra 30’u hasarlı olarak belirlendi ve 28’i yapılmak üzere ihaleye çıktı. Mart ayında inşası başlayan 18 ev hâlâ yapım aşamasında, 8 evin ise daha çivisi dahi çakılmadı. Evlerin ihalesini alan Tuna Mühendislik’in normal şartlarda 210 gün içerisinde evleri tamamlayıp teslim etmesi gerekiyordu ancak depremden 13 ay sonra evlerin yapımına başlandı. Bu evleri yapıp teslim etmeleri 2025’i bulur ve depremzedeler bir kışı daha konteyner evlerde geçirir” diye konuştu. Antep Kayabaşı köyünün eski muhtarı Ekrem Durmaz ise sadece kendi köyündeki depremzedelerin değil çevre köylerde mağdur olan birçok depremzede olduğunun altını çizdi.