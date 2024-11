Evsiz geçen 3. kış

6 Şubat depremlerinin üzerinden yaklaşık 22 ay geçti ancak barınma başta olmak üzere birçok soruna hâlâ çözüm bulunamadı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın afetin ardından 1 sene içinde teslim edeceklerine yönelik verdiği konut sözü yerine getirilmedi. 21 metrekarelik konteynerlerde yaşam mücadelesi veren afetzedeler üçüncü kışlarını da konteynerlerde karşılıyor. Kışın gelmesiyle yurttaşların konteynerleri bir yağışta sular altında kalıyor.

Altyapı sorunları çözülmediği için de kanalizasyonları taşıyor. Konteynerleri sel suları altında kalan yurttaşların eşyaları kurumuyor, kirleniyor. Afetzedeler, hastalıklarla mücadele ediyor. Isınma ise bir başka sorun. Yurttaşlar ısınamadıkları gibi gelen faturaları da ödeyemiyor. Ateş yakan yurttaşların ise konteynerleri alevlere teslim oluyor ve küle dönüyor.

Afetzedeler, ‘‘Kısır döngüde bir yaşam sürüyoruz. Verdiğiniz sözleri tutun” diyerek yetkililere seslendi. Maraş’ta bir konteynerde kalan bir depremzede yurttaş “Cumhurbaşkanı depremin ardından evlerimizi teslim edeceğini söylese de burada hâlâ hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. Sözünü verdiğiniz konutlar nerede?” diye sordu.

Hatay Defne’de çadırda kalan Ahmet C. ise “Geceleri ayaz buz gibi. Sık sık elektrikler kesiliyor. Ateş yakarak başında ısınmaya çalışıyoruz. Bizim için her an yıkıntının ilk günü gibi. Ev vermelerini geçtim, sokakta kalan vatandaşına bile sahip çıkamıyorlar” dedi.

***

7 AYDIR SU YOK

Depremle yerle bir olan kentlerin başında gelen Hatay’daki tablo giderek daha da vahim bir hal almaya başladı. Kırıkhan Hüdai Konteyner kentte bulunan 49 konteynerde yaşayan yurttaşlar 7 aydır suya ulaşamıyor. Her gün konteynerlerine yakın çeşmelere giden yurttaşlar litrelik pet şişelere su doldurarak evlerine su taşıyor. Su sorununun giderilmesi için muhatap bulamadığını söyleyen yurttaşlar, Hatsu’yu aradıklarını ancak onların farklı kurumlara yönlendirdiğini söylüyor. Konteyner kentte yaşayan depremzedeler “Buraya bir hat döşeyemediler. Kimi arasak soruna çözüm yok. Her gün evden çıkıp su kuyruğuna giriyoruz. Biz aylardır burada rezillik yaşıyoruz” dedi.

Öte yandan Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’ndeki musluklardan da kahverengi ve kötü kokulu sular akıyor. Yurttaşlar halk sağlığının riske atıldığını söyleyerek "Hatsu’yu göreve çağırıyoruz" diyor. Antakya ilçesi Alaaddin Mahallesi’ndeki konteyner kentte yaşayan yurttaşların da kanalizasyon sorunu devam ediyor. Kışın kanalizasyon suyu nedeniyle yol tamamen pis su ile dolup taşıyor. Yayaların da geçemediği yol adeta hastalık saçıyor. Yurttaşlar sorunun çözülmesi için belediyeye sesleniyor.

***

SORUNLAR AYNI ÇÖZÜM YOK

Kış aylarında konteyner kentlerde yaşayan yurttaşların sorunlarından bazıları şöyle:

Isınma: Klima ve ısıtıcı açan yurttaşlar ısınamadığı gibi faturalara da yetişemiyor.

Altyapı: Yağan yağmurun ardından hem konteynerler su sızdırıyor hem de konteyner kent kısa bir zamanda bataklığa dönüşüyor.

Su: Kanalizasyonla karışan su kirleniyor. Kahverengi ve pis kokulu su akıyor.

***

SAĞLIK SORUNLARI GEREKÇE GÖSTERİLEREK TAHLİYE EDİLDİ

Depremlerde yıkılan Emlakbank 1. Etap Konutları’nın Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davasının birinci duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu yapsatçı Mehmet Özat hakkında karar verdi. Antakya kentinde yaptığı binalarda çok sayıda insanın hayatını kaybettiği yapsatçı Mehmet Özat, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek ev hapsi kararıyla tahliye edildi. Özat, kayıp olarak aranırken depremde hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından yakalanarak polislere teslim edilmişti.

***

ÇATLAYAN KAYALAR YERLEŞİM YERİNİ TEHDİT EDİYOR

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesine bağlı Karayiğit köyünde depremlerde yerinden oynayan kayalar, köyde yaşayanları tedirgin ediyor. Birçok evin risk altında olduğunu ifade eden köyde yaşayan Hanifi Hatunkız, "Çok risk taşıyor. Gerekli yerlere bilgimizi verdik ama yetkililere söylediğimizde 'Ödenek yok' diyorlar. Bizi hiçbir yere yerleştirmediler" dedi. Hatunkız, durumu CİMER'e bildirdiklerini de belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “CİMER'in cevabı 'Çalışmalarınız devam ediyor, en kısa zamanda yapacağız' ama iki sene oldu yapılmadı.’’