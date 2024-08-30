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Exxen'in yeni dizisi 'Karşılaşmalar'ın ilk tanıtımı yayınlandı

Giray Altınok'un yazıp başrolünde oynadığı ve Exxen'de yayınlanacak 'Karşılaşmalar' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Kültür Sanat
  • 30.08.2024 15:55
  • Giriş: 30.08.2024 15:55
  • Güncelleme: 30.08.2024 16:04
Kaynak: Haber Merkezi
Exxen'in yeni dizisi 'Karşılaşmalar'ın ilk tanıtımı yayınlandı

Yapımcılığını MGX Film’in üstlendiği ve Exxen'de yayınlanacak 'Karşılaşmalar' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Yönetmen koltuğunda Giray Altınok’un oturduğu dizinin senaryosunu ise Giray Altınok ve Muammer Tali yazıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Giray Altınok, Mahir İpek, Zerrin Sümer, Şükrü Özyıldız, Uraz Kaygılaroğlu, Sinem Kobal, Erdem Yener, Sarp Apak, Cem Gelinoğlu, Deniz Hamzaoğlu, Melis Babadağ, Bora Akkaş, Özlem Türkad, Kerem Özdoğan, Muttalip Müjdeci, Cansu Diktaş, Canberk Gültekin, Umut Kaya, Begüm Öner, Muammer Tali yer alıyor.

Dizinin yayın tarihi henüz kesinleşmedi.

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