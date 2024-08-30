Exxen'in yeni dizisi 'Karşılaşmalar'ın ilk tanıtımı yayınlandı
Giray Altınok'un yazıp başrolünde oynadığı ve Exxen'de yayınlanacak 'Karşılaşmalar' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yapımcılığını MGX Film’in üstlendiği ve Exxen'de yayınlanacak 'Karşılaşmalar' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.
Yönetmen koltuğunda Giray Altınok’un oturduğu dizinin senaryosunu ise Giray Altınok ve Muammer Tali yazıyor.
7 hikaye, 7 karşılaşma 😎#Karşılaşmalar yakında #EXXEN’de 💛@karsilasmalarr @mgxfilm pic.twitter.com/Z9ZwCGYk7O— Exxen (@exxentr) August 30, 2024
Dizinin oyuncu kadrosunda; Giray Altınok, Mahir İpek, Zerrin Sümer, Şükrü Özyıldız, Uraz Kaygılaroğlu, Sinem Kobal, Erdem Yener, Sarp Apak, Cem Gelinoğlu, Deniz Hamzaoğlu, Melis Babadağ, Bora Akkaş, Özlem Türkad, Kerem Özdoğan, Muttalip Müjdeci, Cansu Diktaş, Canberk Gültekin, Umut Kaya, Begüm Öner, Muammer Tali yer alıyor.
Dizinin yayın tarihi henüz kesinleşmedi.