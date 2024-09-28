Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Exxen'in yeni dizisi 'Karşılaşmalar'ın yayın tarihi belli oldu

Giray Altınok'un yazıp başrolünde oynadığı ve Exxen'de yayınlanacak 'Karşılaşmalar' dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Kültür Sanat
  • 28.09.2024 09:48
  • Giriş: 28.09.2024 09:48
  • Güncelleme: 28.09.2024 09:53
Exxen'in yeni dizisi 'Karşılaşmalar'ın yayın tarihi belli oldu

Yapımcılığını MGX Film’in üstlendiği ve Exxen'de yayınlanacak 'Karşılaşmalar' dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Dizi, 4 Ekim'den itibaren cuma günleri Exxen'de yayınlanacak.

Yönetmen koltuğunda Giray Altınok’un oturduğu dizinin senaryosunu da Altınok, Muammer Tali ile birlikte yazıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Giray Altınok, Mahir İpek, Zerrin Sümer, Şükrü Özyıldız, Uraz Kaygılaroğlu, Sinem Kobal, Erdem Yener, Sarp Apak, Cem Gelinoğlu, Deniz Hamzaoğlu, Melis Babadağ, Bora Akkaş, Özlem Türkad, Kerem Özdoğan, Muttalip Müjdeci, Cansu Diktaş, Canberk Gültekin, Umut Kaya, Begüm Öner, Muammer Tali yer alıyor.

Exxenin yeni dizisi Karşılaşmaların ilk tanıtımı yayınlandı
BirGün'e Abone Ol