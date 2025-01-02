"Ey kafirler yenileceksiniz" diyerek bir kilisenin derneğine saldıranlar gözaltına alındı

İstanbul Çekmeköy'de, bir kiliseye ait derneği kurşunladıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 31 Aralık sabahı Çamlık Mahallesi Şahinbey Caddesi'nde faaliyet gösteren Kurtuluş Kiliseleri Derneğinin tabancayla kurşunlanmasına yönelik inceleme başlattı.

Ekipler, kimlikleri tespit edilen Serkan P. (33) ile Veysi A'yı (33) gözaltına aldı. Şüphelilerden Veysi A'nın evinde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi.

Şüpheli Serkan P'nin, emniyetteki ifadesinde "alacak verecek meselesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiklerini, Göngören'den Veysi A. ile olay yerine gittiklerini ve tabancayla derneğe bir el ateş ettiklerini" aktardığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Saldırganlardan biri, "Müslüman gençlerimizin beyinlerini yıkamanıza müsaade etmeyeceğiz! Ey kafirler, yenileceksiniz ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz" demişti.