Eyal Zamir, Gazze'de: İşgali genişletme operasyonunun ikinci aşaması başladı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze'de işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için 17 Mayıs'ta başlatılan "Gideon'un Savaş Arabaları" adlı operasyonun ikinci aşamasının başladığını açıkladı.

Dünya
  • 03.09.2025 18:45
  • Giriş: 03.09.2025 18:45
  • Güncelleme: 03.09.2025 18:54
Kaynak: iHA
FOTOĞRAF: İHA

İsrail, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal için operasyonlarını genişletti. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi'ne gelerek incelemelerde bulundu.

Zamir, yaptığı açıklamada, Gazze'de işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için 17 Mayıs'ta başlatılan "Gideon'un Savaş Arabaları" adlı operasyonun ikinci aşamasının başladığını belirtti.

Zamir şöyle konuştu:

"Savaşın hedeflerini gerçekleştirmek üzere 'Gideon'un Savaş Arabaları' operasyonunun ikinci aşamasına girmiş bulunuyoruz. Rehinelerimizi geri getirmek hem ahlaki hem de ulusal bir görevdir. Hamas yenilgiye uğratılana kadar onun ağırlık merkezlerini vurmaya devam edeceğiz."

