Eyfel ailesinden tepki: Eyfel Kulesi'ndeki Olimpiyat halkalarının kaldırılması istendi

Fransa'nın dünyaca ünlü tarihi simgesi Eyfel Kulesi'ni inşa eden mühendis Gustave Eyfel'in ailesi, ülkenin ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyatları nedeniyle Paris Belediyesinin kuleye yerleştirdiği olimpiyat halkalarını kaldırmasını istedi.

Eyfel ailesi derneği AGDE'nin sitesinden yapılan açıklamada, ülkenin en bilindik turistik mekanlarından biri olan Eyfel Kulesi'ndeki olimpiyat halkalarının kulenin "tarafsızlığına ve ihtiva ettiği anlama" aykırı olabileceği belirtildi.

Aile, Paris Belediyesinin olimpiyat simgesi olarak halkaları kulede tutma planı dahil "eserin saygınlığını olumsuz etkileyecek her türlü değişikliğe" karşı çıkacaklarını kaydetti.

Renkli ve büyük olimpiyat halkalarının kulenin şekline ve sade formuna tezat oluşturduğunu dile getiren aile, Paris Belediyesinden olimpiyat simgelerini bu yıl sonuna kadar kaldırmasını istedi.

Paris Belediyesi en azından 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na kadar, renkli olimpiyat halkalarının kulede tutmayı planlıyor.

26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde ülkenin ev sahipliği yaptığı Paris Olimpiyatları'nın açılışından önce Eyfel Kulesi'ne 29 metre genişliğinde, 15 metre yüksekliğinde ve 30 ton ağırlığında 5 olimpiyat halkası yerleştirilmişti. Halkaların 8 Eylül'de son bulan Paris Paralimpik Oyunları'nın ardından kaldırılması bekleniyordu.

Sen Nehri kıyısındaki Champ de Mars Meydanı'na Fransız Devrimi'nin 100. yıl kutlamaları anısına 1887-1889 yılları arasında adını aldığı inşaat mühendisi Gustave Eyfel tarafından inşa edilen 330 metre yüksekliğindeki kule, her yıl yaklaşık 7 milyon turist tarafından ziyaret ediliyor.