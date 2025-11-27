"Eylem haktır" vurgusu: Gazeteciler ve avukatlar 19 Mart davasından beraat etti

İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi, 8 gazeteci ve 4 avukatın yargılandığı 19 Mart davasında tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

Gazeteciler Bülent Kılıç, Kurtuluş Arı, Hayri Tunç, Gökhan Kam, Yasin Akgül, Ali Onur Tosun, Emre Orman ve Zeynep Kuray ile avukatlar Deniz Demirdöğen, Mine Erdost, Aziz Can Cengiz ve Baran Nevcanoğlu hakkında, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlamasıyla açılan davada karar, bugün görülen ikinci duruşmada açıklandı.

SAVCILIK ANAYASAL HAKLARI HATIRLATTI

Savcılık, tüm sanıkların beraati yönünde mütalaa verdi.

Mütalaada, “sanıkların gösterilere katıldıklarının anlaşıldığı ancak sanıkların gösterilere katılma eylemi dışında, gösterilerde şiddet içeren bir unsurun mevcut olmadığı” vurgulandı.

“Toplantı ve gösteri yürüyüşünün değerlendirilmesi hususunun ayrı olarak ele alınması gerektiğinin” belirtildiği mütalaada, sanıklar bakımından isnat olunan suçun unsurlarının oluşmadığı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesi ile Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına müdahaleye sebebiyet verecek nitelikte bir eylemlerinin olmadığı, gösterilere katılmanın tek başına suç oluşturmayacağı, AİHS’nin 11. maddesinde “Açık ve yakın tehlike” unsuru ve 2911 Sayılı Kanunun 7. maddesinde “Anayasa Mahkemesi’nin 2018/39 başvuru numaralı kararında bu maddenin kısmen iptal edildiği”nin göz önünde bulundurulması gerektiği, yine AİHS ve Anayasa’nın tanıdığı toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının Anayasal hak olduğu ve bu hakkın kullanılması kapsamında kişilerin toplu olarak karşı çıkma eylemleri olduğu, bu nedenle sanıklar üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığı, sanıklar hakkında açılan kamu davasının CMK’nin 223/2-e maddesi gereğince ayrı ayrı beraatlarına karar verilmesi talep edildi.

MAHKEME MÜTALAAYA UYDU

Savcılığın mütalaasına uyan mahkeme, “yüklenen fiilin sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması” nedeniyle tüm sanıkların ayrı ayrı beraat etmelerine hükmetti.

Karar doğrultusunda Ali Onur Tosun, Aziz Can Cengiz, Baran Nevcanoğlu, Bülent Kılıç, Deniz Demirdöğen, Emre Orman, Gökhan Kam, Hayri Tunç, Kurtuluş Arı, Mine Erdoşt, Yasin Akgül ve Zeynep Kuray beraat etti.

NE OLMUŞTU?

19 Mart 2025'te İBB'ye yönelik düzenlenen operasyonda İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile CHP'li ilçe belediye başkanları ve çok sayıda belediye bürokratı gözaltına alınmış, 23 Mart'ta da tutuklanmıştı.

19 Mart operasyonunun ardından ülke genelinde büyük bir toplumsal tepki yükselmiş, İstanbul'da eylemlerin merkezi İBB binasının bulunduğu Saraçhane olmuştu.

Bir hafta boyunca milyonlarca yurttaşın katıldığı eylemlerin ardından başta üniversite gençliği, gazeteciler ve avukatlar olmak üzere çok sayıda kişiye yönelik farklı davalar açılmıştı.