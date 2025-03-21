Eylem paylaşımları yapan hesaplara erişim engeli

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda ismin 'yolsuzluk ve terör' soruşturmaları kapsamıdna gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.

Halk, ülke genelinde sokağa çıkıp gözaltılara tepki göstermeye devam ederken eylemlerden paylaşım yapan bazı sosyal medya hesaplara erişim engeli getirildi.

Sol Genç’in, Türkiye genelindeki eylemlerden paylaşım yapan "SOL Genç ODTÜ, SOL Genç Ankara, SOL Genç Kocaeli" kullanıcı adlı X hesapları erişime engellendi.

@solgencbilgi hesabındna yapılan açıklamada, "SOL Genç ODTÜ, SOL Genç Ankara ve SOL Genç Kocaeli Twitter hesaplarımıza erişim engeli getirildi" ifadelerine yer verildi.

SOL Genç ODTÜ, SOL Genç Ankara ve SOL Genç Kocaeli Twitter hesaplarımıza erişim engeli getirildi.



⭐️ VPN önerisi: Sokak! pic.twitter.com/CzLYtVqQeH — SOL Genç (@solgencbilgi) March 21, 2025

ÇOK SAYIDA HESABA ENGEL

Bu hesapların yanı sıra ODTÜ’deki eylem ve polis müdahalesine dair paylaşım yapan "ODTÜ Savunulmalıdır, ODTÜ Hk., yasarustaportal ve Öğreni Faaliyeti" hesapları da Türkiye’den erişim engellendi.