Eylem paylaşımları yapan hesaplara erişim engeli
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, Türkiye genelinde protestolar devam ederken, SOL Genç'in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Erişim engeli getirilen hesaplar arasında X platformundaki "SOL Genç ODTÜ, SOL Genç Ankara, SOL Genç Kocaeli" hesapları bulunuyor. Öte yandan "ODTÜ Savunulmalıdır, ODTÜ Hk." kullanıcı adlı hesaplar da Türkiye’den erişim engellendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda ismin 'yolsuzluk ve terör' soruşturmaları kapsamıdna gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.
Halk, ülke genelinde sokağa çıkıp gözaltılara tepki göstermeye devam ederken eylemlerden paylaşım yapan bazı sosyal medya hesaplara erişim engeli getirildi.
Sol Genç’in, Türkiye genelindeki eylemlerden paylaşım yapan "SOL Genç ODTÜ, SOL Genç Ankara, SOL Genç Kocaeli" kullanıcı adlı X hesapları erişime engellendi.
@solgencbilgi hesabındna yapılan açıklamada, "SOL Genç ODTÜ, SOL Genç Ankara ve SOL Genç Kocaeli Twitter hesaplarımıza erişim engeli getirildi" ifadelerine yer verildi.
SOL Genç ODTÜ, SOL Genç Ankara ve SOL Genç Kocaeli Twitter hesaplarımıza erişim engeli getirildi.— SOL Genç (@solgencbilgi) March 21, 2025
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ÇOK SAYIDA HESABA ENGEL
Bu hesapların yanı sıra ODTÜ’deki eylem ve polis müdahalesine dair paylaşım yapan "ODTÜ Savunulmalıdır, ODTÜ Hk., yasarustaportal ve Öğreni Faaliyeti" hesapları da Türkiye’den erişim engellendi.