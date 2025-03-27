Eylem süreci tüm ülkeye yayılacak

Politika Servisi

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, yakın çalışma arkadaşları ve belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından 19 Mart Mart’tan bu yana devam eden Saraçhane eylemleri önceki akşam son buldu. CHP Lideri Özgür Özel, Saraçhane'de toplanan yüzbinlere seslendi. Özel, daha önce yaptığı boykot çağrısını yinelerken, cumartesi günü Maltepe miting alanında saat 12:00’de büyük bir miting gerçekleştireceklerini duyurdu.

Özel, “Vali duysun, Saraçhane’deki akşam toplantılarını bir başka formata çekeceğiz. Ama bugün gaz atarsan, bir gencin canını yakarsan; bu 100 binleri, milyonlar yapıp yarın akşam karşına dikeceğim, bunu bil. Eylem yapmayı, toplanmayı, mücadeleyi bırakacak mıyız? Şimdi bu kez tarihin en büyük açık hava halk oylamasını gerçekleştireceğiz. Cumartesi günü İstanbul’un bir büyük meydanında Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkmak için, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna, belediye başkanlarımızın her birinin tutukluluğuna itiraz etmek için şeffaf, açık, canlı yayında yargılamalar talep etmek için, ‘Artık canımıza tak etti, erken seçim istiyoruz’ demek için bir büyük mitinge var mısınız? Bu mitingi Maltepe’de yapmaya var mısınız?” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın “Saraçhane bitiyor ama eylemler tüm Türkiye’ye yayılacak” diye konuştu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de İstanbul’da "Bugün 20.30’da 39 ilçemizde CHP İlçe binalarımızın önündeyiz. Saraçhane sen neredeysen orada!" ifadelerini kullandı. Özgür Çelik, "Sen; Araçtaysan dörtlüyle, kornayla, Evde ışıkla, Sokakta alkışla, Balkonda, camda bayrakla bize katıl" vurgusu yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Yavaş, "Hepimizin dileği bu arkadaşlarımızın tamamının tutuksuz olarak yargılanması ve kendilerini rahat bir şekilde savunmalarıdır" dedi.

Dün ayrıca İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından, "Askıda Fatura" uygulamasıyla ilgili çağrı yapıldı. İmamoğlu'nun paylaşımında, "Askıda Fatura da suçmuş, neden bu projeyi yapmışız, neden dünyada ses getirmiş, neden bu projeye maddi destek bulmuşuz. İstanbullulara çağrımdır; dayanışmayı büyütelim, imkanı olan herkes dar gelirli vatandaşlarımızın faturasını ödesin" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İBB'ye "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir gözaltına alındı. İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında başlatılan 'kent uzlaşısı' soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, 24 Mart'ta Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi Genel Direktörü Azad Barış ve Spectrum House İdari İşler Direktörü Hunav Altun hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkartılmıştı.

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KURULTAY KARARININ İPTAL TALEBİNE RET

CHP'nin 6 Nisan 2025'te 21. Olağanüstü Kurultay yapılması kararının yürürlüğünün durdurulması talebi için ara karar çıktı. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın açtığı davaya ilişkin mahkeme, kurultay kararının iptali talebini reddetti.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultay kararının iptali istemiyle dava açmıştı.

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ŞAHAN’DAN ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Şişli'nin seçilmiş Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da el yazısı ile yazılmış bir notla önceki gün Şişli Belediyesi önüne yürüyen öğrencilere teşekkür etti. Şahan şunları ifade etti:

"Genç öğrenci kardeşlerim, 4 günlük gözaltı sürecimde kendi üniversitem ve birçok üniversiteden kardeşlerimle tanışmış ve enerjilerine hayran kalmıştım. Sizlerin bu cesareti, kararlılığı bizler için yol göstericidir. Mücadele bitti dedikleri üniversite öğrencilerinden doğar, büyür ve siyaseti sürükler. İyi ki varsınız. Her şeye inat ışıklı geleceğine sahip çıkan bu ülkenin gerçek Cumhuriyetçi gençleri var. Çıkacağız. Şişli’nin hakkını Şişli’ye teslim edeceğiz. İstanbul hakkını İstanbul’a teslim edecek. Bu ülkeyi rahatlatacağız…"

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HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ

İBB, kamuoyunda yer alan bazı iddialara ilişkin “Yalanlar ve Gerçekler” başlığıyla yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, "KİPTAŞ ve TÜRSAB üzerinden yürütülen ‘kara propaganda’ faaliyetlerine karşı hem hukuki süreç başlatıldığı hem de bilirkişi raporlarıyla gerçeklerin ortaya konduğu" belirtildi. Açıklamada, "KİPTAŞ ve TÜRSAB üzerinden yürütülen ‘kara propaganda’ faaliyetlerine karşı hem hukuki süreç başlatıldığı hem de bilirkişi raporlarıyla gerçeklerin ortaya konduğu" belirtildi. KİPTAŞ’ın CHP kurultay delegelerine 70 daire verdiği yönündeki iddiaların hiçbir somut belge, karar ya da kanıta dayanmadığı ifade edilen açıklamada, bu iddialara karşı suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

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BAŞKANVEKİLİ ASLAN SEÇİLDİ

İBB Meclisi’nde başkan vekilliği seçimi yapıldı. 3. tur oylamada 177 oy alan CHP’li Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Başkan Vekili seçildi. İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından belediye meclisi bugün İmamoğlu’nun koltuğuna vekaleten oturacak ismi belirlemek üzere toplandı. Üyeler başkan vekili belirlemek için oy kullandı. İlk turda yapılan oylama sonucu yeterli çoğunluk sağlanamadı. Nuri Aslan 173, Zeynel Abidin Okul 123 oy aldı geçersiz 5 oy kullanıldı. Meclis çoğunluğunun 3’te 2’si bulunamadığı için ikinci tura geçildi. İkinci turda da yeterli çoğunluk sağlanamadı. Üçüncü turda Nuri Aslan 177 oy alarak İBB Başkan Vekili seçildi. AKP’nin adayı Zeynel Abidin 125 oy aldı.

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MECLİS’İN YETKİLERİ GASP EDİLDİ

Şişli Belediye Meclis Üyesi ve İBB Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Oğuz Demir, Şişli kayyımının Belediye Meclisi üyelerinin yetkilerini elinden aldığını açıkladı. Şişli Belediye Meclis Üyesi ve İBB Bütçe Komisyonu Başkanı Demir, Şişli'ye atanan kayyumun Belediye Meclisi üyelerinin yetkilerini elinden aldığını açıkladı. Demir, "Seçilmiş meclis üyelerinin yetkilerini de atanmış memur üyelerden kurulu encümenin devir aldığını tebliğ etti" dedi.

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HTS KAYITLARI ORTAYA ÇIKARACAK

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP İstanbul İl Kongresi’ne yönelik ‘Seçimde usulsüzlük’ iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Güney, savcılıkta verdiği ifadede, soruşturmaya konu olan ses kaydının kendisine ait olmadığını belirterek, "HTS kayıtları çıkarıldığında, benim bu kişilerle birlikte olmadığım ortaya çıkacaktır" dedi.