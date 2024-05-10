Eylem Tok haberi sansüre uğrayan DHA muhabiri Rojda Altıntaş istifa etti

Yazar Eylem Tok'un ölümlü trafik kazasına neden olan oğlu ile ilgili haberinin sansüre uğradığını açıklayan DHA muhabiri Rojda Altıntaş istifa etti. Altıntaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Demirören Haber Ajansı ile olan ilişkim sona ermiştir. İstifa ettim. Artık mesleğimi daha doğru ve etik bir şekilde sürdürebileceğim yeni yollar arayacağım" ifadelerini kullandı.

Oğlunun karıştığı ölümlü kaza sonrası ABD’ye kaçan yazar Eylem Tok ve oğluyla ilgili haberinde sansüre uğradığını açıklayan muhabir Rojda Altıntaş Demirören Haber Ajansı’ndan (DHA) istifa etti.

Altıntaş, "X" sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Demirören Haber Ajansı ile olan ilişkim sona ermiştir. İstifa ettim. 27 yaşında bir genç kadın muhabir olarak, yaşadığım bu sürecin ne kadar zor olduğunu anlatmak benim için gerçekten güç. Bu süreçte bana destek olan ve güvenen herkese içtenlikle teşekkür ederim. Artık mesleğimi daha doğru ve etik bir şekilde sürdürebileceğim yeni yollar arayacağım."

Demirören Haber Ajansı ile olan ilişkim sona ermiştir. İstifa ettim.



27 yaşında bir genç kadın muhabir olarak, yaşadığım bu sürecin ne kadar zor olduğunu anlatmak benim için gerçekten güç.



Bu süreçte bana destek olan ve güvenen herkese içtenlikle teşekkür ederim. Artık… pic.twitter.com/Jzerf4yd3P — Rojda Altintaş (@rojdaaltintas) May 10, 2024

NE OLMUŞTU?

Yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu Timur C.’nin karıştığı ve Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybetmesine neden olduğu kazanın haber olmaması için Demirören Ailesi’nin devreye girdiği iddia edilmiş, sosyal medyada dolaşıma giren bir telefon görüşmesinde, Revna Demirören’in şoförü olduğunu söyleyen İlker isimli kişinin, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Rojda Altıntaş’ı aradığı ve Timur C.’nin Yıldırım Demirören’in en küçük oğlu ile çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyerek kazanın haber olmamasını istediği anlar kayda alınmıştı.

DHA muhabiri Altıntaş sosyal medyada yaptığı açıklamada olayı doğrulamış ve "Yayın kuruluşunun patronajı tarafından baskıya maruz kaldım" ifadelerine yer vermişti.

DHA Genel Müdürü Celal Korkut Altıntaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kendisi dünden beri telefonlara çıkmamaktadır. Altıntaş, halen bir DHA çalışanıdır ve kendisiyle ilgili herhangi hiçbir işlem yapılmamıştır, yapılmayacaktır. Bir meslek büyüğü olarak kendisine ulaşamadığım için buradan sesleniyorum. Bir an önce iş başı yapıp kaldığı yerden görevine devam etmesini bekliyorum" açıklamasını yapmıştı.

Altıntaş, yine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Korkut’a "Her şeyden haberiniz vardı. Başka ses kayıtları veya görüntüler olup olmadığını merak ediyorsunuz. Bu sebeple her şeye rağmen DHA’nın resmî hesabından beni işe çağırmak zorunda bırakılmışsınız, ne kadar üzücü. Ancak işe dönmeyeceğim" şeklinde yanıt vermişti.