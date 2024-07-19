Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'a saldırı!

Türkiye'de 1 kişinin ölümüne neden olduğu için kaçtığı ABD'de tutuklanan Timur Cihantimur cezaevinde 3 kişinin saldırısı sonucu yaralandı.

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