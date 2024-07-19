Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'a saldırı!
Türkiye'de 1 kişinin ölümüne neden olduğu için kaçtığı ABD'de tutuklanan Timur Cihantimur cezaevinde 3 kişinin saldırısı sonucu yaralandı.
Türkiye'de karıştığı trafik kazasında 1 kişinin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, ABD'de tutuklu bulunduğu cezaevinde saldırıya uğradı.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, 2 Şubat günü yazar Eylem Tok'un oğlu 17 yaşındaki Timur Cihantimur lüks otomobiliyle Oğuz Murat Aci'ya çarparak ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Kazanın ardından Tok, oğlunu önce Mısır'a daha sonra ABD'ye kaçırdı. ABD'de yakalanan Tok ve Cihantimur tutuklamıştı.
VOA Türkçe'den Mehmet Sümer'in haberine göre, Timur Cihantimur'un, Newark'ta sevk edildiği cezaevinde telefon sırası beklerken 3 kişinin saldırısına uğradı.
Saldıran çocukların, Cihantimur'un kafasına ve yüzüne vurduğu, saldırı neticesinde Cihantimur'un dudağının patladığı ve dişinin kırıldığı öğrenildi.
Hastaneye sevk edilen Cihantimur'un yer olmadığı gerekçesiyle cezaevi geri gönderildiği ve cezaevinin karantina bölümüne alındığı belirtildi.