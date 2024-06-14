Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlu Timur C.'nin ABD'de yakalandığını açıkladı. Tunç, "Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Eyüpsultan'daki trafik kazasında ölüme sebebiyet verdikten sonra ABD'ye kaçan Timur C. ile annesi Eylem Tok hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlu Timur C.'nin ABD'de yakalandığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tunç, ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığıkları bilgiye göre, Eylem Tok ve oğlunun, ABD’de iade talebi kapsamında yakalandıklarını kaydetti.

Tunç, "Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur C.'nin kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.