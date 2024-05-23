Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten kararı

Eyüpsultan’da kullandığı cip ile çarparak Murat Aci'nin ölümüne yol açan T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

İstanbul Eyüpsultan’da trafik kazasında Oğuz Murat Acı’nın ölümüne neden olan, 4 kişiyi yaralayan ve ABD'ye kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C. ile annesi yazar Eylem Tok hakkında hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilen anne Eylem Tok hakkında “suçluyu kayırma" suçundan ve oğlu T.C. hakkında "bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 2 Mart 2024 tarihinde yakalama kararı çıkarmıştı.

Başsavcılık, 7 Mart 2024'te ise anne ve oğlu için kırmızı bülten çıkarılması talebi hazırlayarak Adalet Bakanlığı'na göndermişti.

Soruşturmada yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ile 17 yaşındaki oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de iddiaya göre yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C., saat 23.50 sıralarında 34 EEG 06 plakalı araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı.

Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu T.C.'yi olay yerinden kaçırmış, ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda anne ile oğlunun ertesi gün saat 03.50 sıralarında havalimanından Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilmişti.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ise aynı gün şüpheli Eylem Tok ve oğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, kırmızı bülten çıkarılması da talep edilmişti. Soruşturma çerçevesinde daha sonra şüphelilerin ABD'ye kaçtıkları ortaya çıkmıştı ve iade talebinde bulunulduğu da öğrenilmişti.