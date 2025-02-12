Eylem Tok ve oğlunun iadesine yönelik detaylar ortaya çıktı

ABD'de Massachusetts Bölge Mahkemesi, İstanbul'daki ölümlü trafik kazasının ardından ABD'de tutuklanan Eylem Tok ve Timur C'nin Türkiye'ye iadesine karar verildiğini doğrulayan detaylı bir açıklama yaptı.

Bölge Mahkemesi'nin açıklamasında, "ABD ile Türkiye arasındaki iade anlaşması uyarınca" Tok ve oğlu T.C'nin "iadesine" karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, Eylem Tok'un iade kararına itirazda bulunduğu ve iade işlemleri tamamlanmadan serbest bırakılmasını talep ettiği ifade edildi.

Mahkeme belgesinde, Türkiye tarafından iadesi talep edilen Tok'un, İstanbul'da oğlunun karıştığı kazada, olay yerine gittiği, "suçun delillerini gizleme, değiştirme, imha etme ve suçluyu koruma" suçlarını işlediği detaylarına yer verildi.

Mahkemenin 50 sayfalık belgesinin sonuç bölümünde, "Tok'un iadesinin ve kefaletle serbest bırakılma talebinin reddedildiği" ifadesi yer aldı.

7 GÜN SONRA İADE BELGESİ ABD DIŞİŞLERİNE İLETİLECEK

Tok ve oğlu hakkında verilen karar sonrasında, ABD hükümeti tarafından en geç 7 gün içinde bir iade sertifikası hazırlanacağı bilgisi verildi.

Mahkeme belgelerinde, söz konusu sertifikanın daha sonra ABD Dışişleri Bakanlığı'na iletileceği ve Bakanlık'ın, Tok ve oğlu hakkındaki konuyu Türkiye hükümetine teslim edilmesi yönünde nihai karara bağlamasının beklendiği belirtildi.

Bu süreçte, Eylem Tok ve Timur C'nin gözetim altında tutulmaya devam edeceği vurgulandı.

Ayrıca, iade kararının, ABD ile Türkiye arasında 7 Haziran 1979'da imzalanan Ceza İşlerinde İade ve Karşılıklı Yardım Anlaşması'na göre alındığı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 günü seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan biri, buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur C'nin, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp, annesiyle önce Mısır'a, ardından ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talebi evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Timur C. ile annesi Tok'un, Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını bildirmişti.