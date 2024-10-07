Eylem yapan liseliler polise sordu: Hükümete laf söyleyemeyecek miyiz?

İstanbul Fatih'te Semih Çelik adlı erkek tarafından yarım saat arayla katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil için dün tüm kadınlar sokaklardaydı.

Bugün ise lise ve üniversite öğrencileri okullarında eylemler gerçekleşti.

Tüm öğrencilerin siyah giydiği eylemlerde 'adalet' talebi ön plana çıktı.

Oğuz Canpolat Anadolu Lisesi'nde yapılan eylemde polis amiri olduğu düşünülen kişiyle bir öğrencinin diyaloğu dikkat çekti.

Gerçek Gündem'in aktardığı görüntülerde öğrencinin ağladığı ve şu ifadelerle tepki gösterdiği görüldü:

"Biz buraya nasıl gelmişiz abi? Üç otobüs polisin ne gereği var? Üç otobüs polis niye? Kalkanlar niye? Ben bu vatanın evladı değil miyim? Hükümete laf söyleyemeyecek miyiz? 'Hükümet istifa' diyemeyecek miyiz? Recep Tayyip Erdoğan duy sesimizi artık. Savcıları göreve çağırıyorum."