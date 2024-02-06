Eylem yapan Uluğ Enerji işçileri işten çıkarıldı

Geçtiğimiz yıl imzalanan toplu iş sözleşmesinin ardından, yüksek enflasyon nedeniyle ücretlerin düşmesine karşı iş bırakan Uluğ Enerji işçilerinin direnişi sürerken, şirket bugün iki işçiyi işten çıkardı. İşçilerin avukatı Murat Altun, olayın ardından işçilerin iş durdurduğunu belirterek, "Arkadaşlarımızın işe dönmesinin bekliyorlar. Şirket, disiplin yönetmeliğine göre sendikaya bile haber vermeden işten çıkarma yaptı" diye konuştu.

EMEK SERVİSİ

DİSK/Enerji-Sen üyesi Uluğ Enerji işçilerinin Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova’daki eylemleri sürerken 2 kişi bugün işten çıkarıldı.

Şirketin Nilüfer İşletmesi’nde çalışan ve eylemlere katılan iki işçinin işten çıkarılma gerekçesinin, 'amirlerin sözlerine itaat etmemek' ve 'hakaret etmek' olduğu ileri sürüldü.

Yaşananları BirGün’e anlatan işçilerin avukatı Murat Altun, şunları söyledi:

"İşletme müdürü şimdiye kadar işçilerin mücadelesinde engelleyici bir tavır almıştı. Bu eylemlerin başladığı günlerde direnişi kırmak için taşeronları sahaya çıkarıyorlardı. Bunlar belgesiz ve yetkisizdi. Nilüfer İşletmesi’nde çıkarılan arkadaşlarımız da taşeronun arızaya müdahale ettikleri bir yerde videoya çekmişti. İş güvenliğine aykırı şekilde yetkisiz çalıştırıldığını belgeleyince müdür, arkadaşlarımıza mobbing uygulamıştı. Söz konusu videodan ötürü gerginlik hali vardı. Bugün de sabah iki arkadaşımızı çıkardılar. İşletmelerdeki arkadaşlarımız da iş durdurdular. Arkadaşlarımızın işe dönmesinin bekliyorlar. Şirket, disiplin yönetmeliğine göre sendikaya bile haber vermeden işten çıkarma yaptı. Şirketle görüştük ‘hangi iddiaya ve kanıta göre işten çıkarıldılar, neden disiplin süreci yönetilmedi’ diye sorduk. Şimdi Şirkette disiplin görüşmesi yapılıyor. Bu iki arkadaşımız dinlenmeden işten çıkarılırken şimdi disiplin kurulu beyanını alıyor. İşletmelerdeki arkadaşlarımız sahaya çıkmak için toplantıdan çıkacak haberi bekliyor. Bahsi geçen müdür kötü şöhretiyle biliniyor, müdür daha önce raporlu bir çalışanın eşinin iş yerine birini göndermişti."