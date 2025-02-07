Eylemciler başbakanın evini yıktı

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Bangladeş’te protestocular, eski başbakan Şeyh Hasina Vecid’in Khulna kentindeki evini ateşe verdikten sonra kepçeyle yıktı.

Protestocular, Hasina’nın sığındığı Hindistan’da canlı yayında yaptığı konuşmada, partisi Avami Ligi’nin ülkedeki desteğini artırmak için protestolar düzenleneceğini ilan etmesi üzerine ayaklandı.

Gösterilerde Bangladeş’in kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Bangabandhu Şeyh Muciburrahman’ın bağımsızlık ilan ettiğini duyurduğu evi buldozerlerle yıktı.