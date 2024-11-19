Eylemciler tekrar Paris’te

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Fransa’da sokakları karşı bir kez daha protesto dalgası sardı.

Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasının yanı sıra hükümetin tarım politikalarına da karşı çıkan çiftçiler, yılbaşındaki protestoların ardından tekrar sokaklara indi

Traktörleriyle eyleme giden çiftçilerin ilk konvoyları başkent Paris’e ulaştı. 2018’de doğan “Sarı Yelekliler” hareketi de eylemlerinin 6’ncı yıldönümünde Paris sokaklarına indi.