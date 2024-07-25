Eylemciler uçuşları durdurdu

Haber Merkezi

Almanya'da tel örgüleri keserek Köln-Bonn Havalimanı'na giren iklim aktivistleri kendilerini aprona yapıştırdı. Eylem nedeniyle uçuşlar bir süreliğine durduruldu. Almanya'da iklim aktivistlerinin eylemi, Köln-Bonn Havalimanı'ndaki hava trafiğini sekteye uğrattı. DW Türkçe’nin haberine göre, havalimanında kendilerini aprona yapıştıran beş eylemci, uçuşların yerel saatle 05.45 sularında durdurulmasına neden oldu.

Havalimanı tarafından saat 09.15'te yapılan açıklamayla protestocuların polis müdahalesiyle kaldırıldığı ve uçuşların yeniden başlatılacağı duyuruldu. Ancak gerçekleştirilen eylemden ötürü gün içerisinde rötar ve uçuş iptalleri gibi aksaklıklar yaşanabileceği açıklandı.

Polis sözcüsü, yanlarındaki "Petrol öldürür" yazılı dövizle birlikte kendilerini aprona yapıştıran protestocular hakkında toplanma kanununun ihlali, hava trafiğine tehlikeli müdahale ve izinsiz giriş suçlarından hukuki işlem gerçekleştirileceğini belirtti. "Letzte Generation" (Son Nesil) adlı grup, eylemin ardından sosyal medya platformu X'teki hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, grup üyelerinin pist yakınlarındaki tel örgüleri keserek aprona ulaştığı belirtildi.