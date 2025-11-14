Eyleme katılanları yurttan attılar

Haber Merkezi

Kocaeli Üniversitesinde 19 Mart eylemlerine katılan öğrencilerle ilgili başlatılan soruşturmalar sonuçlandı. Yurtta kalan 8 öğrenciye süresiz çıkarma cezası verildi. Cezaların resmi evrak ile tebliğ edilmesi gerekirken, öğrenciler yalnızca sözlü olarak bilgilendirildi.

Öğrencilere, yurtlarını boşaltmaları için Cuma gününe kadar süre tanındı. Emek Gençliği, karara tepki göstererek yaptığı açıklamada, “Öğrencilerin kent meydanındaki eylemlere katılması suç değildir. Sınav haftası öncesinde yapılan bu keyfi zorlama derhal son bulmalıdır!” dedi.