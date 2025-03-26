Eylemler sürerken Fidan ABD’ye gitti

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Protesto dalgası ülkeyi sarsarken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’ye gitti. İki gün sürecek temaslarda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Amerikalı yetkililer ile görüşecek. Ziyaret ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinden bu yana Türkiye ile ABD arasında gerçekleşen ilk bakan düzeyinde ikili temas olacak.

Fidan’ın gündeminde Ukrayna, Filistin ve Suriye gibi bölgesel meseleler de yer alıyor. Ziyaret kapsamında stratejik ilişkileri güçlendirmeye yönelik adımlar ile önümüzdeki döneme dair devlet başkanı seviyesindeki muhtemel ziyaretlerin hazırlıkları değerlendirilecek.

Colani liderliğindeki HTŞ’nin yönetime geldiği Suriye’ye karşı yapılan yaptırımların kaldırılması ve yeniden inşa sürecinde iş birliğinin genişletilmesi de önerilecek. Görüşmelerde SDG konusu da geniş yer alacak. Aynı zamanda Ukrayna’daki savaşın sonlandırılması için sürdürülen görüşmelerin de konuşulacak.

YAPTIRIMLAR DA MASADA

Savunma alanındaki iş birliği de masada olacak. Türkiye, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini ve F-35 programına geri dönme konusunun yeniden değerlendirilmesini talep edecek. Dışişleri heyeti savunma sanayii alım süreçlerindeki engelleri gündeme taşıyacak. Tayyip Erdoğan, 16 Mart’ta Başkan Trump ile bir telefon görüşmesi yapmıştı. Fidan ise 14 Şubat’ta Münih Güvenlik Konferansı sırasında Rubio ile bir araya gelmişti.