Eylemlere çağrı suç sayıldı: İfade vermeye gitti tutuklandı

BirGün / Antalya

Halkevleri yöneticisi Kutay Meriç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarla ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı.

Emek ve Demokrasi Güçleri’nin Antalya’daki eylemine çağrı ile tutuklananların serbest bırakılması istemlerini içeren iki ayrı afişi sosyal medya hesabından paylaşan Meriç, ifade vermek üzere davet edilmesi üzerine Ankara’dan Antalya’ya gitti. Emniyette gözaltına alınan Meriç hakkında, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi.

"KİŞİYE ÖZEL HUKUK"

Avukatı Engin Akbaba, sürecin tamamen hukuksuz bir zeminde yürütüldüğünü belirerek, “Emek ve Demokrasi Güçlerinin yasal basın açıklamasının duyurusunu paylaşmaktan tutuklama kararı çıkması biz hukukçuları şoke etti. Bunun hukuki bir değerlendirmesi olamaz. Bunun açıklaması, ‘Biz Kutay Meriç’i tutuklamak istiyoruz ve gerekçeye ihtiyacımız yok’ demekten başka bir şey değil” ifadelerini kullandı.

Akbaba, savcılık ifadesinde sürecin son derece hızlı ilerlediğine dikkat çekerek, “Savcı, ifadeyi küçümseyerek suç oluşturmayacak bir eylem izlenimi verdiği halde, ifadenin sona ermesinden bir dakika bile geçmeden tutuklama talepli sevk yazısını kolluğa teslim etti. Sevkin ardından sulh ceza hakimliğinde Kutay Meriç’in ve üç avukatın savunmasının ardından hakim, karar vermek için ara dahi vermeden tutuklanma kararını verdi. Avukatlık pratiğimizle ve tecrübemizle anlayamayacağımız şekilde hızlı ilerleyen bu süreç, yapılan soruşturmanın kişiye özel olduğunu göstermektedir” dedi.

Sosyal medya üzerinden yapılan demokratik paylaşımların suç unsuru olarak görülmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Avukat Münip Ermiş de “Kutay Meriç’in sosyal medya paylaşımları, halkı bilgilendiren ve barışçıl eylemlere çağıran nitelikteydi. Bu paylaşımlar ne şiddet içermektedir ne de yasadışı bir faaliyeti teşvik etmektedir” dedi.