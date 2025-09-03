Eylül 2025 kira artış oranı yüzde kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos 2025 enflasyonu açıklandı ve gözler Eylül ayı kira artış oranı verilerine çevrildi. Peki Eylül 2025 kira artış oranı yüzde kaç oldu? Detaylar şöyle:

12 AYLIK BİRİKİMLİ ENFLASYON

Türkiye’de kira artış oranları, Borçlar Kanunu çerçevesinde her ay Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 12 aylık birikimli tüketici enflasyonu (TÜFE) verilerine göre belirlenmektedir. Böylece kiracı ve ev sahipleri arasındaki zam oranı resmi verilere dayalı olarak netleşir.

EYLÜL 2025 KİRA ARTIŞ ORANI

Ağustos 2025 verileri baz alındığında, 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 39,62 olarak açıklandı. Bu doğrultuda, Eylül 2025 kira artış oranı da yüzde 39,62 oldu. Yani Eylül ayında kira kontratını yenileyen kiracılar, sözleşmelerine yüzde 39,62 oranında zam yapılacak.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı hesaplanırken yalnızca 12 aylık ortalama TÜFE dikkate alınır. Aylık ya da yıllık enflasyondaki farklı oranlar bu hesaplamaya dâhil edilmez.

Örneğin:

Ağustos 2025 TÜFE (12 aylık ortalama): Yüzde 39,62

Eylül 2025’te uygulanacak kira artış oranı: Yüzde 39,62

Bu durumda 10.000 TL olan bir kira, Eylül 2025 itibarıyla 13,962 TL olacaktır.

EYLÜL 2025 KİRA ARTIŞI KİRACILAR VE EV SAHİPLERİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Kiracılar için: Kira giderleri yüzde 39,62 oranında artacak. Bu durum özellikle büyük şehirlerde bütçeleri zorlayabilir.

Ev sahipleri için: Gelirler enflasyona paralel şekilde artacak. Ancak kira ödemelerinin düzenli yapılabilmesi için taraflar arasında dengeli bir yaklaşım önemli.

KONUT VE İŞYERİ KİRA ARTIŞLARI AYNI MI?

Evet, hem konut hem de işyerleri için kira artış oranı TÜFE ortalamasına göre hesaplanır.