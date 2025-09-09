Eylül anketinde TCMB’den daha güçlü faiz indirimi beklentisi

Bloomberg HT’nin Eylül ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketi revize edildi. Ankete katılan piyasa katılımcıları, daha önce 200 baz puan olan faiz indirim beklentisini 250 baz puana çıkardı.

MEDYAN TAHMİN: YÜZDE 40,50

Faiz anketine katılan kurumların medyan tahminine göre, TCMB’nin 11 Eylül’de gerçekleşecek toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 250 baz puan indirimle yüzde 40,50’ye düşürülmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ ANKETLE FARK

Bir önceki ankette bu indirimin 200 baz puan olması öngörülüyordu. Ankete göre Eylül ayında en düşük haftalık repo faizi tahmini yüzde 40 seviyesinde korunurken, en yüksek beklenti de yüzde 41 oldu.

YIL SONU BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ

Yıl sonu politika faizine yönelik medyan beklenti yüzde 36 seviyesinde sabit kaldı. En düşük yıl sonu faiz oranı beklentisi yüzde 34, en yüksek beklenti ise yüzde 38 olarak korundu.

TEMMUZ KARARI VE SONRAKİ TOPLANTI

TCMB, Temmuz toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 300 baz puan indirerek yüzde 46’ya çekmişti. Banka, bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısını 23 Ekim’de gerçekleştirecek.