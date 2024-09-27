Eylül ayı Ekonomik Güven Endeksi kaç oldu? TÜİK 2024 Eylül ayı Tüketici Güven Endeksi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) birlikteliğiyle ile gerçekleştirilen tüketici eğilim anketi sonuçların göre hesaplanan Eylül ayı ekonomik güven endeksi sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz ay 93,1 olarak hesaplanan Ekonomik Güven Endeksi Eylül ayında artış gösterdi. Peki Eylül ayı Ekonomik Güven Endeksi yüzde kaç oldu? İşte TÜİK 2024 Temmuz ayı Tüketici Güven Endeksi sonuçları!

EYLÜL AYI EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Ekonomik Güven Endeksi Eylül ayında yüzde 2 oranında artarak 95 değerini aldı. Geçtiğimiz ay endeks 93,1 olarak kaydedilmişti. Tüketici güven endeksi ise yüzde 2,4 artışla 78,2'ye çıktı.

0-200 puan aralığında ölçülen endekste, 100'ün altı kötümser durumu ifade ediyor.

TÜİK 2024 EYLÜL AYI TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ

TÜİK 2024 Eylül ayı tüketici güven endeksi yüzde 2,4 artışla 78,2'ye çıktı. TÜİK’in açıkladığı Ekonomik Güven Endeksi’nin eylül ayı verilerine göre, güven endeksi bir önceki aya göre eylül ayında yüzde 2,4 oranında artarak 95 oldu. Endeks, 2,4 oranında artarak 78,2 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 99,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 112,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında artarak 110,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,2 oranında azalarak 87,8 değerini aldı.