Eylül ayı enflasyon beklentisi | 2025 Eylül ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Türkiye’de milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği Eylül ayı enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Özellikle memur ve emekli maaşlarına yansıyacak zam oranlarının belirlenmesinde kritik öneme sahip olan veriler, ekonomik gündemin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak rakamlarla birlikte üç aylık enflasyon farkı da netleşecek. Peki, 2025 Eylül ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK’in takvimine göre, Eylül ayı enflasyon verisi 3 Ekim Cuma günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşılacak. Açıklanacak veriler, memur ve emeklilerin üç aylık zam farklarını ortaya koyacak. Yılın son çeyreğine girilirken açıklanacak rakamlar, maaş düzenlemeleri açısından belirleyici olacak.

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası , yıl sonu enflasyon öngörüsünü %25 – %30 aralığında belirledi.

, yıl sonu enflasyon öngörüsünü aralığında belirledi. Orta Vadeli Program (OVP) tahmini ise %28,5 oldu.

tahmini ise oldu. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre, piyasa katılımcılarının Eylül ayı enflasyon beklentisi %2,47, yıl sonu tahmini ise %30,09 olarak açıklandı.

MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?

Eylül ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte memur ve emeklilerin üç aylık zam farkları kesinleşecek. Sonraki aylarda açıklanacak Ekim, Kasım ve Aralık verileriyle birlikte 2025 yılı başında uygulanacak maaş artış oranı da ortaya çıkacak.