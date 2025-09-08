Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez ne zaman toplanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Eylül 2025'teki toplantısında faizi indirmesi bekleniyor. Peki Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak? Merkez'in faiz kararı ne zaman açıklanacak? Detaylar şöyle:

FAİZ İNDİRİM BEKLENTİSİ NE KADAR?

TCMB en son 25 Temmuz'da yaptığı toplantı sonucu politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e indirdi. Enflasyonla uyumlu olarak eylül ayında da faizin indirilmesi bekleniyor. Yapılan yorumlarda faizin 200 ya da 300 baz puan indirilmesi şeklinde görüşler yoğunluk kazanmış durumda.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

TCMB Eylül ayı faiz kararı 11 Eylül 2025 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TAKVİMİ

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun önümüzdeki dönem toplantı takvimi şöyle: