Eylül ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Eylülde kira artışı ne kadar? 2024 Eylül kira zammı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu ağustyos ayı enflasyonunu açıkladı. Kiracılar ve ev sahiplerinin beklediği 'kiraya yüzde kaç zam yapılacak' sorusu da yanıt bulmuş oldu.

KİRA ZAMMI NASIL BELİRLENİR

Kiralara ilişkin yapılan düzenlemeye göre, kira zammında her ay açıklanan 12 aylık enflasyon ortalaması baz alınıyor.

Yüksek enflasyon nedeniyle kiralara getirilen yüzde 25 zam sınırlaması Temmuz ayı itibariyle kalktı. Dolayısıyla kira zammında 12 aylık enflasyon ortaması alınıyor.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞI NE KADAR?

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 64,91 oldu. Dolayısıyla, kira sözleşmelerinde 1 yılı geride bırakanların eylül ayında kira zammı yüzde 64,91 oldu.